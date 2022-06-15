Экспертная комиссия предложила переименовать в Киеве улицу Юрия Гагарина в честь американского астронавта Нила Армстронга, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

Уточняется, что в приложении «Киев Цифровой» началось голосование по переименованию различных топонимов, названия которых «связаны с Россией».

Также улицу Ватутина предложили переименовать в честь начальника главного штаба УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Грицая. Улицу, названную в честь советского космонавта из Донецкой области Александра Волкова рекомендуют переименовать в честь советского космонавта Павла Поповича. В Киеве также хотят переименовать улицу советского пионера-партизана, участника Великой Отечественной войны Володи Дубинина в честь американского писателя Рэя Брэдбери.

Новость о предложении переименовать улицу Гагарина в честь американского астронавта обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на желание киевских властей угодить Штатам, а также — на отказ от своей истории.

«Лизнули», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Не, ну когда отказался от своей истории, берёшь чужую в пользование. Закономерно», — написала Eugenia T.

«А он каким боком к Украине?» — недоумевает Ириска.

«Больше заняться-то сейчас нечем…» — отметил Д.

«По шершавости языка украинские политики начали напоминать корову», — с сарказмом добавил Денис, указывая на желание представителей киевского режима угодить Америке.

«Они ж говорили, что Гагарин — украинец», — смеется Ирина.

«Самостийностью и незалежностью сразу повеяло-то как!» — с сарказмом пишет Sergey V.

«Сколько потом придется назад переименовывать», — прокомментировала новость Светлана.

«Не мешайте им, они стремительно деградируют… Сами выбрали этот путь, значит, сами, должны его пройти… до конца…» — отреагировала Елена П.

«Рабская натура украинцев», — написал alekZz.

«Ну менее великим Гагарина это не сделает. К тому же с нынешней властью сам бы Гагарин, наверное, попросил переименовать улицу, чтобы ничего общего с этой поганью не иметь», — отметила Galina D.

«Настолько с открытым ртом смотреть на американцев, это же надо, а?» — отреагировал Jevgeni K.

«Таблички сохраните. Скоро назад возвращать будете», — написала Марфа.

Artemka Проспект Юрия Гагарина. Киев

«И охота им время тратить на переименование улиц? Лучше бы собирали вещи и уезжали куда-нибудь подальше с русских земель», — прокомментировал новость Val.

«А Гагарин больше не украинец уже? Эта байка не прокатила?» — иронизирует Ĺ̯.

«Даже [украинского космонавта Леонида] Каденюка, сволочи, забыли, не говоря уже о Гагарине», — возмутился Слава.

«Переименование улиц — это очередной распил бюджета. Напоследок и здесь надо украсть», — пишет Юлия Д.

«А у людей спросили?» — поинтересовалась Маруся.

«На Украине давно у людей ничего не спрашивают, решают все сами — и попробуй что-то сказать», — ответила Марусе Людмила В.

«Коль корпорация «Украина» вся с потрохами зарегистрирована в США, то неграждане украинцы будут все делать так, как скажут США, и угождать им», — отметила Мария.

«Поздно переименовывать улицы и города. Скоро ведь ни Украины не будет, в том виде, как сейчас, ни хунты киевской. Таблички с украинскими названиями рисовать некому будет. Да и стрёмно… Будем восстанавливать старые названия и новых реальных героев чтить», — отреагировал Виктор.

«Ой, да пусть что хотят переименовывают, они так себя утешают. На поле сражения побед нет и не предвидится, ну хоть тут какая-то перемога», — подытожил Арти.