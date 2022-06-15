Заявление заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что количество жителей региона, желающих получить российские паспорта, растёт с каждым днем и уже формируются массовые очереди за гражданством России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

"Добро пожаловать в семью народов России!» — пишет Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что именно такого исхода стоило ожидать, когда жителям Херсонской области предложили сделать свободный выбор.

«Ну а вы как хотели? Люди избавились от нацистского киевского режима. Конечно, они стремятся к свободе, и уж тем более к объединённому русскому народу», — отметил Севастьян К.

Некоторые комментаторы отмечают, что для жителей этого региона однозначно нет пути назад в нацистскую Украину, потому что страны такой вскоре уже не будет вовсе.

«Херсон стал понимать, что с Украиной у него нет никакого будущего», — указывает Станислав Т.

«И это вполне объяснимо. Россия — это спасение и безопасность, а что им дала Украина?» — интересуется Александра М.

Часть людей полагает, что благодаря российскому гражданству жители Херсонской области наконец-то смогут вздохнуть полной грудью и начать жить свободной жизнью.

«Люди там прекрасно понимают, что российский паспорт действительно придаст им стабильности в жизни. Российское гражданство даёт большие перспективы и возможности», — написал Моисей К.

Цитата из видео «Первые паспорта РФ в Херсоне» Выданные паспорта

«Жители Херсонской области наконец-то ощутили свободу жизни и безопасность под контролем российской армии. Вот почему они так хотят иметь паспорт России», — написал Генрих Г.

«Ну, это понятное дело. Когда живёшь в стране под названием Украина, которая совершенно никак не понимает, что делать, и постоянно плодит проблемы, лучшим выходом является пойти в другую страну, которая безопасна и которая не создаёт головную боль», — поделилась своим мнением Нигина А.

Ряд пользователей указывает на то, что с Россией у жителей региона есть большие перспективы, потому что у Российской Федерации стабильная и крепкая экономика, а ещё наша страна предлагает выгодный рынок сбыта продукции из Херсонской области.

«Херсонская область прекрасно понимает, что Россия с коммерческими связями куда ближе венской оперы. Вот и выбирают для себя благополучное будущее», — считает Вера Т.

Нашлись и те, кто уверен, что главное для жителей Херсонской области, стоящих в очередях на получение российского паспорта, не деньги, а свобода и желание жить в мире со своими соседями.

«Херсонцы просто понимают, что с киевским режимом им не по пути. Как только они позволили российским войскам встать на свою территорию, тут же получили снарядами по своим домам со стороны вооружённых сил Украины. Делают вывод: раз Украине они не нужны, значит, надо быть с теми, кто к ним относится по-человечески», — отмечает Михаил В.

«Мы в России готовы пустить к себе всех, кто захочет, ибо понимаем, что в таких условиях, как на Украине, — жить нельзя», — пишет Айгузель К.

Напомним, 15 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что количество жителей региона, желающих получить российские паспорта, растёт с каждым днем и уже формируются массовые очереди за гражданством России.