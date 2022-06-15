Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что вооружённые силы Украины за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери на северодонецком направлении, где происходят «наиболее жестокие бои», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Каспар Давид Фридрих. Сова на могиле

«Начались откровения. Значит, можно смело умножать цифру потерь примерно на три, потому что ранее политика была одна — скрывать правду от населения Украины», — указывает Onur P.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины наконец-то начал признавать, что вооружённые силы страны действительно несут существенные потери, хотя ещё недавно он отказывался замечать тысячи и тысячи трупов украинских солдат.

«А как же сплошная перемога и «мы побеждаем»? Вы же украинцам лапшу на уши вешали. Потери катастрофические для киевского режима. Вы бросаете на Россию тысячи и тысячи, а Вооружённым силам РФ приходится буквально перемалывать ваших военных. Нам вообще этого не хочется, но Зеленский будет воевать до последнего украинца, чтобы у кормушки подольше быть», — считает Павел У.

Некоторые комментаторы выражают надежду, что, перейдя от отрицания к принятию, Зеленский всё-таки начнёт склоняться в сторону капитуляции и начала мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Всё-таки дошло до клоуна. И он после этого будет говорить о том, что мир не надо заключать?» — задаётся вопросом Фёдор В.

Часть людей полагает, что Зеленскому глубоко наплевать на украинцев, ему хотелось пожаловаться Западу, чтобы выклянчить у него дополнительное вооружение и финансовую помощь.

«Вангую: скоро начнётся нытье, что всё потеряно и «Запад, помоги восстановиться!» — пишет Вячеслав Ш.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Зеленский бы их не признал, просто пытается таким образом надавить на другие страны, чтобы поставляли больше оружия. Он же тут обиделся на всех публично. Клоун он и есть клоун», — отметила Дарья А.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское командование до сих пор скрывает колоссальные потери среди своих военнослужащих, поэтому такие заявления Зеленского не отражают реальной картины происходящего.

«Однако продолжает всячески скрывать украинские потери даже от западных хозяев, куда десятки тысяч украинских солдат делись, клоун?» — спрашивает Александр С.

Нашлись и те, кто отмечает, что пока украинский народ сам не возьмёт ответственность за происходящее в стране, киевский режим продолжит утилизировать его в братоубийственной войне.

«Многие украинские матери, жёны и дети остались без детей, мужей и родителей. Украинцы, вы хоть понимаете, во что вы вляпались и кому выгоден этот геноцид? Вас продали за бесценок, вы стали жертвою мракобесов. Вы поставили себе за икону Бандеру, который уничтожал украинцев тысячами, и сегодня мы видим то же самое. Откреститесь, пока полностью вас не уничтожат бандиты, у которых нет ни родины, ни флага, но вечный позор сегодня и в будущем. Сложить оружие вам не дадут, но вы сможете это оружие направить против тех, кто есть на самом деле оборотни, жаждущие крови. Россия вам не враг», — обращается Валера Ш.

Напомним, 14 июня украинский президент Владимир Зеленский обратился через свой Telegram-канал и заявил о том, что вооружённые силы Украины за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери на северодонецком направлении, где происходят «наиболее жестокие бои».