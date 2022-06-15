Первый министр Шотландии Никола Стерджен начинает кампанию за проведение второго референдума о независимости. Об этом 14 июня сообщает Associated Press.

Флаг Шотландии

По мнению политика, экономически Шотландии будет лучше вне Соединенного Королевства.

Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона выступает против нового голосования по вопросу независимости, утверждая, что вопрос уже был решен. Но Стерджен утверждает, что ситуация изменилась, прежде всего из-за выхода Великобритании из Европейского союза, против чего выступает большинство жителей Шотландии.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Если мы за демократию, надо поддержать Шотландию», — с сарказмом написал Валерий Л.

«Почему бы их не профинансировать через НПО (неправительственные организации. — М. Р.)? А если дойдет до военного противостояния, помочь оружием. Открыто», — также добавил Константин, проводя аналогию с действиями Запада.

«Мы искренне ценим и уважаем суверенитет Шотландии, поддерживаем её право на самоопределение и независимость. Поэтому смело предоставим им услуги российских военных баз на территории страны. Исключительно во имя мира и демократии», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Надо обязательно поддержать Шотландию, Северную Ирландию, Уэльс и их право на самоопределение и независимость. Помочь им оружием, дабы их решимость на независимость стала подкреплена не словом, а делом», — написал Rihard Z.

«А почему бы и нет, самое время», — пишет dpapl.

«Давай, Шотландия, хоть нервы им потрепли», — призвала Nataja S.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Интересно. Навряд ли Шотландия выйдет, они не настолько богаты, чтобы жить отдельно, но крови попьют бритишам и вытрясут денежек, это точно», — считает Горгуся.

«Ой! А что это? Мы за гордый независимый шотландский народ! Англия — угнетатель и убийца шотландского народа! Поддержим шотландцев в их священной войне за независимость! Они ее заслужили! За героя освобождения Шотландии! За Вильяма Уоллеса! А потом свои подлодки разместим на бывшей английской морской базе!» — смеется Владимир.

«Из Шотландии удобнее всего нанести удар по «центрам принятия решений», — с сарказмом отметил Е.

«Молодцы, шотландцы. Давайте, чтобы у Джонсона под носом жареным запахло и послал Зеленского, не до него уже будет», — шутит S VL.

«Самая лучшая помощь Шотландии — это не лезть в их внутренние дела… Вот если Шотландия сама попросит Россию чем-то помочь, даже просто с целью насолить Британии, а не ради серьезного сотрудничества с Россией, то можно будет использовать эти карты в свою пользу. Кстати, мы, наоборот, должны быть рады, что Джонсон остается премьером, т. к. его ненавидят многие, он просто бесит всех, и это только больше создает внутренний конфликт», — отреагировал Алексей Т.

«Нужно срочно организовать поставки тяжелого вооружения Шотландии, чтобы она имела сильную переговорную позицию в территориальном споре с Англией…» — пишет AG.

«Чего они там все никак не уживутся? Кстати, надо бы поддержать тягу независимого шотландского народа к построению настоящей демократии, а не этого вот всего, с королевами и прочим… А базу мы арендуем, если что», — смеется alan po.

«Там скоро и Ирландия будет на подходе», — иронизирует Nui.

«У Шотландии кишка тонка. Куда им деться с одного острова? Прогнут, скорее всего. А если нет, то забавно будет посмотреть… Пусть будет Британия обритая со всех сторон», — подытожил Ok.