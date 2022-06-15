Всего несколько месяцев назад Турция находилась в довольно непростом положении: из-за многолетнего отказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана от западного либерализма Анкара стала белой вороной в семье НАТО. Президент Джо Байден подчеркнул это, когда во время предвыборной кампании назвал Эрдогана «автократом» и исключил его из участия в прошлогоднем широко разрекламированном Саммите демократий, пишет Коннор Эколс в статье, вышедшей 15 июня Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

А по мере роста напряженности между Россией и Украиной многие в Вашингтоне предсказывали, что Турция окажется в большом проигрыше. Как выразился один ученый, кризис «может означать конец давнего баланса между НАТО и Россией».

Но международные события имеют свойство не оправдывать ожиданий. Конфликт на Украине идет уже почти четыре месяца, а международный авторитет Турции вырос благодаря тщательно продуманной стратегии, в рамках которой Анкара стала вооружать Украину дешевыми беспилотниками, вводить некоторые (но не все) западные санкции и проводить встречи с рядом российских лидеров. По словам экспертов, такой подход позволил Турции сделать немыслимое: поддерживать прочные отношения как с НАТО, так и с Россией, когда нависла угроза новой холодной войны.

«Турция — геостратегически важная страна, и этот конкретный эпизод действительно укрепил ее позиции», — отметила профессор Университета Иллинойса и старший научный сотрудник Чикагского совета по глобальным делам Сибель Октай.

Как намекает Октай, в попытках Турции балансировать между Востоком и Западом нет ничего нового. Стамбул находится на Босфоре, стратегическим водным пути, соединяющем Чёрное море со Средиземным. Поскольку Россия является главной военно-морской державой на Чёрном море, у Турции не было другого выбора, кроме как иметь с ней дело на протяжении многих лет. Две страны в настоящее время являются крупными торговыми партнерами, и каждое лето российские туристы стекаются на побережье Эгейского моря Турции.

Alexxx1979 Босфорский мост. Стамбул

Конечно, Турция также имеет границу с Европой и долгую историю отношений с континентом. Анкара является частью НАТО с 1952 года, а ее близость к России и большие вооруженные силы делают ее, возможно, вторым по важности членом альянса.

Но местоположение — это еще не все, и в последние годы Турции не всегда удавалось проходить по тонкой линии. Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) — когда-то любимица Европы, считавшаяся образцом умеренного политического ислама, — в последние годы отдалились от западных партнеров, в основном из-за стремления ПСР в некоторой степени подорвать либеральные институты Турции и расправиться с диссидентами.

Ситуация ухудшилась в 2016 году после того, как турецкие военные попытались свергнуть правительство Эрдогана. По словам Джорджио Кафьеро, генерального директора Gulf State Analytics, Эрдоган и его советники «считают, что в те часы неопределенности, когда происходил попытка государственного переворота, США и страны Западной Европы в основном заняли выжидательную позицию», что побудило турецких обозревателей призвать к сближению с Россией и в конечном счете осуществить это сближение.

Напряженность достигла точки кипения в 2018 году, когда Анкара купила российские зенитно-ракетные комплексы, несовместимые с системами НАТО, из-за чего Турция была исключена из престижной программы F-35. Не особо исправил ситуацию и президент Дональд Трамп, когда в следующем году пригрозил «полностью разрушить и стереть с лица земли» экономику Турции.

U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

Ситуация достигла дна в середине 2021 года, когда Байден признал Геноцид армян в Османской империи — шаг, который Турция расценила как неспровоцированное нападение на свою национальную историю. И на протяжении всего этого Турция не делала себе одолжений в западных столицах, продолжая подавлять инакомыслие дома и сближаясь с Россией на мировой арене.

«Речь идет об очень, очень непростых последних паре лет», — указала Октай в беседе с изданием.

Но действия Анкары в украинском кризисе изменили отношения к ней в западных столицах, не нанеся ущерба ее связям с Россией, — выдающийся подвиг, учитывая, что последние несколько месяцев Турция вооружала Киев до зубов.

Примечательно, что Турция поставила Украине дешевые, но эффективные беспилотники, благодаря которым Киев одержал первые победы, которые, по словам Октай, «подняли боевой дух всех в западном альянсе».

«Одним этим действием Турция укрепила свою геостратегическую позицию», — подчеркнула Октай, по словам которой этим жестком Анкара демонстрировала и готовность сотрудничать с НАТО, и предоставить Украине возможность сопротивляться наступлению со стороны России.

Эрдоган, который не славится тонкостью своих шагов, не терял времени даром и использовал эту новообретенную значимость, когда о своем желании вступить в НАТО объявили Финляндия и Швеция. Турция немедленно выступила против их предложений, отметив, что обе страны предоставили убежище членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и большинство западных стран признали террористической организацией.

Нежелание Анкары поддерживать расширение НАТО вызвало ужас у некоторых, которые считают этот шаг крайне спорным и опасным в то время, когда НАТО должно выступить единым фронтом. Как сказал Мустафа Гурбуз, профессор Американского университета, в электронном письме Responsible Statecraft, некоторые наблюдатели могут начать рассматривать Турцию как «троянского коня России в НАТО, а не наоборот».

«На фоне угроз Эрдогана заблокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО становится очевидно, что Россия является основным бенефициаром трений между Турцией и ее западными союзниками», — заявил Гурбуз.

nato.int Финляндия и Швеция одновременно подали официальные письма с заявлением о вступлении в НАТО. 18 мая 2022

В любом случае Эрдоган полон решимости использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться победы, особенно в преддверии выборов в следующем году. По словам Бариса Кесгина из Университета Элон, президент Турции обеспокоен тем, что он и его союзники по ПСР могут понести большие потери, поскольку его страна страдает от крупного экономического кризиса, а международные победы могут помочь ему донести свою позицию до избирателей.

«Выборы 2023 года не за горами, поэтому я думаю, что он очень хорошо об этом помнит», — сказал Кесгин, добавив, что Эрдоган надеется «одержать победу, а затем настроить внутреннюю сцену в соответствии с этим».

И, как отмечает Октай, Турция считает, что решение Финляндии и Швеции разместить у себя филиалы РПК позволило организации выжить, несмотря на десятилетия конфликта с Анкарой. Еще неизвестно, получит ли Турция все, что хочет от претендентов на членство в НАТО, но Октай ожидает, что Турция «каким-то образом получит от этого некоторые уступки».

В конце концов, Турция знает, что НАТО не хочет иметь дела с последствиями возможного выхода стран из альянса.

«Если изгнать Турцию, что произойдет? Турция станет ближе к российской сфере влияния», — сказала Октай, со смехом добавив, что ее комментарий заставил ее почувствовать, что «мы перематываем часы на 60 лет назад».

Недавнее заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, кажется, поддерживает точку зрения Октай. На пресс-конференции Столтенберг заявил, что у Турции есть «законные опасения», связанные с терроризмом, что свидетельствует о том, что альянс серьезно относится к РПК как к угрозе безопасности Турции.

Еще одной серьезной проблемой конфликта является тот факт, что миллионы тонн зерна находятся в элеваторах на Украине и не могут попасть на международные рынки. Западные правительства отчаянно пытаются получить это зерно, чтобы смягчить продовольственный кризис, который сейчас угрожает голодом некоторым беднейшим странам мира. Но мало кто готов вести переговоры с Россией по этому вопросу. На сцену выходит Эрдоган, чья команда ведет переговоры с Кремлем о возобновлении судоходства в Чёрном море.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Однако в последнее время усилия Эрдогана столкнулись с серьезным препятствием: Украина (которая на самом деле не сидела за столом переговоров) отвергла условия Москвы по восстановлению судоходства. Но, по словам Октай, Турция сильно заинтересована в том, чтобы продолжать настаивать на экспорте зерна, а также в более широких усилиях по посредничеству между враждующими сторонами.

«Если [Турция] будет действовать разумно, у нее есть потенциал, по крайней мере, спасти мир от надвигающегося продовольственного кризиса или, возможно, посадить эти стороны за стол переговоров», — сказала она.

Что касается Кесгина, то он не убежден, что краткосрочное увеличение влияния Эрдогана приведет к долгосрочному укреплению ее геополитического влияния. Но в одном он уверен: Эрдоган хочет признания важности Турции, и нынешняя ситация дает ему такую возможность.

«Насколько хорошо он это реализует, нам еще предстоит увидеть», — сказал Кесгин. — Нам еще предстоит увидеть».