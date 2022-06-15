Представители энергетического сектора киевского режима обратились к США с просьбой обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу, то есть в долг. Об этом сообщает журнал The Foreigh Policy со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Было предложено заключить соглашение об энергетическом ленд-лизе, согласно которому Вашингтон поставит 6 млрд кубометров СПГ, а поставки должны идти через Европу.

Читайте также: Киев попросил США снабжать Украину газом по ленд-лизу

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Терминалов для приёмки нет у Украины, как они собираются это осуществить? Иногда мне кажется, что в правительстве сидят сумасшедшие», — написал Александр Н.

«Через поляков, конечно», — ответил ему Qwert.

«А потом окажется, что газ из России, только с дикой накруткой. Мы уже это проходили с газом из Словакии», — отметил Стас Николаевич.

«Еще бы с Марса захотели получить», — смеется Виталик.

«Украина скоро и сало у США по ленд-лизу будет покупать. У богатых свои причуды…» — иронизирует Геннадий.

«Украина хочет в конце концов без штанов остаться. Назло врагам», — написала ljalja_00.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Два месяца назад украинцы ликовали насчет ленд-лиза на оружие и обещали нам показать кузькину мать. Сейчас очарованы ленд-лизом на газ, не понимая, что это лишь прикрытие коррупционных схем. Одумайтесь, холода через три месяца!..» — призвала Kuskina Mat.

«Ну не то чтобы прямо Украина. Американские марионетки в Киеве не являются ни Украиной, ни представителями народа Украины. Это банда шпионов-террористов. И не они предложили оккупантам (США) впаривать американский газ втридорога народу Украины, а оккупационный режим (США) приказал своим киевским марионеткам озвучить следующую схему навешивания долгов на народ Украины», — считает Марк З.

«РФ как правопреемник СССР только в 2010 году (в 2006 году — О. П.) последний взнос по ленд-лизу отдала. А эти не то что 65, а 165 лет будут отрабатывать. Ну или земли в пожизненное пользование жаловать…» — отметил Виталик Б.

«Дайте уже хоть что-нибудь!.. Надо набить карманы перед тем, как сбежать с этой территории», — с сарказмом прокомментировал Александр Н.

«Я чего-то понимать перестаю, кто чья колония? Америка колония Украины или Украина — Америки?» — задумался Vlad.

«А дело к зиме уже идет», — добавил Qwert.

«Украина для американцев становится очень дорогой… начинают не вытягивать содержанку», — смеется Marya_07.

«Украина думает, что с ленд-лизом газа, как и с оружием, — оплачивать придется только тот, что не сгорит», — пошутил Mark.

«Не будет американцам никто возвращать их ленд-лиз. Украина станет пророссийской, США для России — недружественная страна, поэтому ни о каком возврате средств вопрос не стоит. И я думаю, США это понимают, но, не имея лучшего плана, продолжают вбухивать кучу денег в эту чёрную дыру», — подытожил Василий Б.