С дистанцией в четыре-пять месяцев в Государственную думу депутатами, сенаторами, региональными законодательными собраниями внесено 19 законопроектов с одинаковым заголовком — о внесении изменений в федеральный закон, регулирующий правила ответственного обращения с животными. Сам закон принят всего четыре года назад, но уже неоднократно изменялся. Эта та самая деталь, раскрывающая дьявольские замыслы, а именно: авторитет закона в нашей стране — это скорее имиджевая вещь, чем действительность. Даже недавно принятый федеральный закон еще долго будет оставаться текстом, подлежащим критике, уточнению и корректировке. Так и с законом об ответственном обращении с животными: ситуаций, связанных с «неурегулированным» поведением людей в отношении животных или неурегулированным поведением животных в отношении животных и людей, оказалось больше, чем учтено в первом, втором, третьем, четвертом варианте закона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

И всякий раз, когда открывается тот или иной аспект, вновь и вновь в его обсуждение вовлекаются депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации и главное — президент Российской Федерации. Без его подписи федеральный закон не может считаться принятым. Кроме того, закон является предметом совместного ведения — федерального центра и субъектов Российской Федерации, значит, и регионы страны обязаны рассмотреть, обсудить, принять решение, сообщить об этом в Москву. Они и высказываются. По-разному.

Законодательное собрание Забайкальского края считает острейшей проблемой нападение безнадзорных собак на человека. Случаи нападения безнадзорных собак на людей, в том числе на детей, с причинением вреда здоровью и даже гибели зарегистрированы в Московской области, Красноярском крае, Республике Коми, Республике Бурятия, Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Астраханской области. Страшная трагедия, потрясшая всю страну, произошла в Забайкальском крае, когда в январе 2022 года от нападения стаи собак погиб семилетний ребенок. Краевые законодатели мотивировали свои предложения также примерами Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Словении, США, Бельгии, Дании, Норвегии, Японии, Израиля, Австралии, Хорватии, в которых установлен правовой порядок и эффективен безвозвратный отлов животных без владельцев (отлов, содержание в приюте определенный промежуток времени, эвтаназия по причине заболевания, травмы, агрессивности, а также эвтаназия непристроенных животных). В Германии и Италии предусмотрено пожизненное содержание невостребованных животных в приютах.

Приют для животных

Суть предложения Законодательного собрания Забайкальского края — в исключении пребывания на улицах городов и населенных пунктов животных без владельцев и домашних животных без сопровождающих лиц, а также обеспечение приоритета безопасности жизни и здоровья человека. Законодатели считают, что проводимая стерилизация лишает собак репродуктивной функции, однако не лишает их инстинкта территориальной агрессии, инстинкта охраны добычи (пищи) и не исключает возможности нападения безнадзорных собак на других животных и людей. Только с начала 2022 года в городе Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. Возврат на прежние места обитания животных без владельцев подталкивает население к самостоятельной борьбе с такими животными крайне жестокими методами. Пожизненное содержание таких животных в приюте для животных также представляет собой неоправданный риск для персонала приюта и для других животных, содержащихся в нем. Практически невозможно данную категорию животных социализировать, найти таким животным новых хозяев.

Проектом закона предлагается норма, допускающая умерщвление гуманными методами проявляющих агрессивное поведение животных без владельцев при условии установления наличия у животного агрессивного поведения специалистом в области ветеринарии. Кроме этого вводится требование по обязательной идентификации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться фактором, сдерживающим владельцев от избавления от домашних животных и их потомства, от оставления домашних животных на бесконтрольном выгуле под угрозой привлечения владельцев животных за такие деяния к административной ответственности, а в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан и к уголовной ответственности. И последнее предложение — запрет нахождения без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Законопроект возвращен авторам, потому что документы не сопровождались официальным отзывом правительства Российской Федерации. И если в Забайкалье не угаснет запал, то они вынуждены будут начинать процедуру заново, включая:

расчет средств федерального бюджета, которые потребуются для исполнения закона во всех регионах страны, поскольку бездомные животные административных границ не учитывают в своем поведении;

просить правительство согласиться с расчетами и помочь найти источники будущих расходов;

начинать новый круг законотворческих мытарств, бесконечный в своих практических вариантах.

Спрашивается, почему каждый депутат в отдельности верно рассказывает о проблемах жизни людей, но собравшись вместе, они ищут варианты того, как бы замотать не санкционированные инициативы. Почему палата не может сама направить инициативу снизу в кабинет министров, а затем — считаясь с мнением правительства или даже не учитывая его — принять коллегиальное решение в отношении законопроекта субъекта права? Потому что…

duma.gov.ru Государственная Дума РФ

В архив окончательно отправлена инициатива Законодательного собрания Челябинской области, предлагающая обязательную регистрацию и учет животных, чтобы возвращать потерявшихся животных их владельцам и сдерживать оставление животных их хозяевами. Потому что еще 30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные Минжилкомхозом РСФСР 12 июня 1981 года, Минсельхозом РСФСР 24 июня 1981 года, Минздравом РСФСР 24 июня 1981 года, Минюстом РСФСР 3 июля 1981 года, в связи с чем в настоящее время наблюдается недостаточное правовое регулирование обращения с домашними животными. Правительство посчитало так: выделение в законопроекте в качестве объекта регулирования только кошек и собак представляется не обоснованным, поэтому не поддерживает законопроект. Товарищам по палате Федерального собрания этого оказалось достаточно, чтобы отправить документ в архив. Челябинцам теперь предстоит перечислить все формы одомашненных и одомашниваемых животных, чтобы в законодательстве кошкам и собакам не было так одиноко. Получится? Конечно, нет. Стоит начать перечисление одомашненных за последние годы животных (альпака, берберский голубь, бантенг, гаял, гуппи, зебу, фретка, шелкопряд тутовый и так далее), как у правительства появятся всё новые и новые аргументы против.

Несколько отклоненных законопроектов региональных заксобраний касались использования животных «в культурно-зрелищных целях», включая запрет передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. В Уфе убеждали правительство, что животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в клетках два на три метра, т.е. в тюремных камерах для животных. В результате животные становятся агрессивными и опасными для людей. В таких заведениях животные являются прежде всего орудиями заработка для их владельцев, объектом издевательства как над самими животными, так и над теми, кто пришел на них посмотреть. В Европе и во многих зарубежных странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом. Все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями, обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах, что доставляет большие страдания для подвижных морских млекопитающих, которые в дикой природе за день проплывают десятки километров.

Комитет Госдумы по культуре против законопроекта, так как понятия «передвижной зоопарк», «передвижной цирк», «передвижной дельфинарий» не раскрываются в Федеральном законе от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 1212 утвержден перечень случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях.

Александр Погожев ИА REGNUM Обыкновенный шимпанзе в Ростовском зоопарке

В настоящее время положения о чипировании животных предусмотрены только ветеринарным законодательством Российской Федерации. Норма на практике не работает и всеобщее чипирование животных в России так и не стало общераспространенным. В отношении обращения с животными процедура ветеринарного учета и идентификации животных, предусмотренная ветеринарным законодательством, является не основной, а лишь второстепенной задачей. Отсутствие упоминания непосредственно в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» делает нормы формальными и малоэффективными. Таким образом неэффективны поиск потерявшегося питомца, возможность свободного путешествия с животным, привлечение к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу, предотвращение заражения общими для животного и человека заболеваниями.

В аппарате правительства и в профильном комитете Госдумы отказались рассматривать законопроект, так как он не определяет перечень животных, которые будут подлежать такой регистрации, порядок проведения их регистрации, компетенцию органа публичной власти, уполномоченного на проведение такой регистрации.

Отклонен законопроект Законодательного собрания Санкт-Петербурга, который требовал от правительства установить правила посещения гражданами, имеющими при себе животных, общепита и магазинов. Граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и при посещении продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим. В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона.

Дума Астраханской области обратила внимание на то, что животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено за исключением случаев «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного». Эти требования предлагается распространить и на животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. Думе — отказано.

Scott. af. mil В ветеринарной клинике

Ситуации с региональными законопроектами в отношении обращения с животными тематически разнообразны. Некоторые законы всё-таки дойдут до стола президента. Например, правительство поддержало:

проект нескольких сенаторов, наделяющий полномочиями региональные органы власти правом по утверждению правил содержания и выгула домашних животных;

проект одного из депутатов о наделении правительства и уполномоченного федерального органа исполнительной власти полномочием по установлению требований к местам, используемым для продажи животных;

проект Законодательного собрания Пермского края о снятии ряда запретных требований к выгулу домашних животных на собак-поводырей (собак-проводников), сопровождающих инвалида по зрению.

Нормировать степень свободы в поведении граждан и их животных подопечных нужно. Это — первый класс вторая четверть. Перепихивать эту работу друг на друга — по вертикали или горизонтали — нельзя. Надо запретить законодательно. Как? Нужен федеральный закон, растолковывающий сам термин «право законодательной инициативы». Не каждый всплеск сознания формально обладающего правом законодательной инициативы может именоваться законодательной инициативой. Таким образом значительно сократится приток свежих текстов с несвежим содержанием и главное — глава государства может освободиться хотя бы от части бумажного мусора.