Вопрос территориальных уступок со стороны Украины должны решать украинский народ и президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

Ольга Шклярова, ИА REGNUM Украина

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — сказал он, добавив, что Штаты якобы не будут навязывать Киеву свою позицию.

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Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что сколько бы у Украины ни оставалось территорий, на этих территориях продолжат взращивать анти-Россию.

«Если бы не вмешательство Америки, не было бы никакой спецоперации на Украине!» — написала Лида.

«Поезд ушёл, следующая остановка Ужгород (административный центр Закарпатской области — М. Р.)», — с сарказмом добавил dpapl.

«Больше всего я переживаю, что они сейчас сдадутся, а надо брать всё вплоть до Одессы», — поделился Konstantin M.

«Это странное «просветление». Возможно, именно теперь нельзя останавливаться», — написал Ден.

«Удобно представляться увлеченным демократией придурком, чтобы шаг за шагом нагнетать эскалацию… Вброс о каких-то уступках — не что иное, как дезинформация. Реально готовятся новейшие РСЗО и передача разведданных из США Украине», — отметил W F.

«Ишь как заговорили!» — написал Andr.

«Слив штатами Украины начался. Не припомню, чтобы США рано или поздно не слили союзников. Впрочем, «у США нет союзников — у них есть интересы». Сейчас есть интерес покупать бензин и удобрения, а Украина стала неинтересна…» — считает Flying Falcon.

«Все что не Галиция, так и быть — уступить придется», — иронизирует Lucksey.

«Значит, Россия делает все правильно», — отреагировал Рустам.

«Но оружия мы вам подбросим…» — пишет Игорь B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Нет уж. Не надо нам рассадника бандеровцев. Всю брать надо», — написала Elina G.

«Во главе России стоят мощные лидеры, стратеги, просчитывающие свои ходы. Без сомнения, Россия все делает правильно, идёт в правильном направлении. И в будущем ее ждёт мощное развитие. Умные люди это понимают, глупые продолжают цепляться за Запад и США, которые наделали много ошибок. И эти ошибки аукнутся им в будущем… Скоро все «помощники» начнут открещиваться от Украины, затем начнут лизать зад России — зима не за горами… Жизнь — увлекательный сериал, даже кино не надо», — комментирует новость Л.

«Зеленский еще кучу людей угробит, прежде чем захочет разговаривать с Россией…» — считает Aleksa I.

«Никаких полумер в этот раз. Территориальные уступки должны быть в размере всей Украины», — пишет Сергей Викторович.

«Вмешиваться не будут, но уже как бы намекают второй раз», — смеется Alik.

«Всё правильно. Украина — это свободная и независимая страна. Она вправе самостоятельно решать вопрос о своём исчезновении с глобуса. США всего лишь подвели её к этой черте, а всё остальное она делает исключительно сама», — с сарказмом отметил Aleksey I.

«Но Путин же не за территориями пришёл! Даже если от Украины останется пара областей, но нацифицированных, то это будет тлеющий очаг нацизма и постоянная головная боль для жителей…» — добавил Olegator.

«То есть сам факт уступок уже не вопрос, теперь просто вопрос цены?» — задалась вопросом 4istokrovnaya.

«У этой армии не должно быть оружия. И нацистов лишить вообще возможностей у власти находиться. Территорий у нас и так достаточно, не ради них операция. Если хоть какой кусочек останется незачищенный, то и там будут создавать анти-Россию. Принудить к мирной жизни сперва», — подытожил Андрей Т.