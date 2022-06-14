Предложение депутата Госдумы Николая Бурляева (СРЗП) о введении в школах уроков трезвости, а в вузах — предмета «собриология» вызвало шквал эмоциональных комментариев в соцсети.

Фаина Шпак. Школьники. 1948-1950

«Я предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, а в вузах новую дисциплину «собриологию» — науку об отрезвлении общества», — сказал парламентарий и попросил депутатов поддержать его.

Инициатива Бурляева вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсети. Интернет-пользователи призывают ввести уроки трезвости сначала в Госдуме. Комментаторы иронизируют, что не помешают и «уроки антидури».

Люди, обсуждая предложение, недоумевают и возмущаются. Инициативу поддерживают немногие.

В своих комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» отмечают, что надо думать не о введении уроков трезвости, а о другом. В России книга стоит дороже алкоголя. По телевизору показывают жуткую рекламу. Кроме того, подписчики пабликов негодуют из-за того, что в школах вводят все новые предметы, при этом русский язык детей страдает.

«В общем, дети будут изучать что угодно, только не учиться… Минимум уроков русского. Давайте трезвость изучать», — оставила комментарий Елена.

«Всё надо изучать в пределах разумного. Ребёнку надо объяснять влияние на организм и последствия. Дети ходят с пивом и адреналином. Курят. Идёт и дым пускает — «он взрослый, он крутой». Надо им объяснять, что за химия и её последствия. Это вреда не принесёт. Безразличие вред принесёт», — парировала Ирина.

«Зачем это выделять в отдельный урок? Это можно объяснять на уроках естественного цикла, на классных часах. Наши дети русского не знают, на литературу выделен мизер», — обратил внимание пользователь интернета.

Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке. 1910-е

«Лучше бесплатные кружки́ организуйте, чтобы дети были делом заняты», — сделала акцент Наталья.

«Надо вернуть в школы советское образование и дисциплины, приучать к труду, организовать бесплатные кружки», — считает Римма.

«Более актуальны уроки освобождения от игромании и смартфонов», — вставила свой комментарий Лариса.

«Уроки трезвости в школе — это что-то, умнее не могли придумать? Пора половину депутатов сократить, за что платят такие зарплаты? Просто верните все предметы, которые преподавали в СССР», — сказала Таисья.

«Если вы не знали, последствия вредных пагубных привычек детьми изучаются на уроках окружающего мира ещё в начальных классах. А как урок вводить — уже до смешного доходит: то финансовую грамотность вводим, то мировые религии изучаем, а чтение, математику сокращаем, технологию сокращаем. Дети ножницы не умеют в руках держать. Читать скоро забудут как. А мы будем с ними говорить о трезвости… Полнейший бред, товарищи депутаты!» — возмутилась Елена.

«Наоборот, нужно воспитывать культуру питья. Чтобы не было соблазна запретного плода», — делает вывод Ольга.

«Уроки трезвости нужно преподавать в семье, а не в школе. Напридумывали всяких направлений в ущерб школьной программе», — выразила мнение Марина.

«Уроки трезвости нужно сначала в Госдуме провести», — резюмировал Антон.