Дебаты в области внешней политики вращаются всегда вокруг ряда одних и тех же тем, самой обычной из которых является то, в какой степени страна должна уделять внимание своему внешнеполитическому курсу, а также как найти правильный баланс между решением внутренних проблем и проблемами за границей. В крайней форме здесь речь идет о споре между изоляционизмом и интернационализмом. Затем идут дебаты об инструментах достижения желаемого результата: например, не лучше ли прибегнуть к дипломатии, а не к санкциям или военной силе, и о средствах, в частности, действовать ли в рамках односторонности, а не многосторонности.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В некоторых странах также ведутся споры о том, как следует проводить внешнюю политику. В Соединенных Штатах, например, эти дебаты касаются того, какие роль и полномочия имеются у Конгресса по сравнению с полномочиями президента и исполнительной власти, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 14 июня в Project Syndicate.

Однако в демократических странах также ведутся дебаты по поводу целей внешней политики: в какой степени внешняя политика должна стремиться формировать внутренние характеристики других государств, а именно способствовать распространению демократии и прав человека, а не только сосредотачиваться на влиянии на их внешнее поведение в попытке продвигать «жесткие» интересы, такие как безопасность и торговля. Это можно назвать спором между идеализмом и реализмом.

Это извечный спор для лидеров и политиков США. В качестве примера можно взять ситуацию с Саудовской Аравией. Отношения между двумя странами в течение трех четвертей века были в основном основаны на сотрудничестве, прежде всего в вопросах, связанных с нефтью: в обмен на то, что саудиты выкачивали большие объемы (тем самым снижая ценовое давление), США предоставляли саудовцам передовые вооружения и разведданные, которые нужны были королевству для обеспечения их безопасности.

Qrmoo3 Американский MIM-104 Patriot на вооружении Саудовской Аравии

И Вашингтон, и Эр-Рияд также вместе противостояли Советскому Союзу во время Холодной войны, особенно в Афганистане. Благодаря таким общим интересам чаще всего можно было закрыть глаза на постоянные разногласия по поводу плохой репутации властей Саудовской Аравии в области прав человека и враждебности королевства по отношению к Израилю.

Администрация президента Джо Байдена пришла к власти полтора года назад, решив изменить эту модель и относиться к Саудовской Аравии как к «стране-изгою». США пришли к выводу, что наследный принц и фактический правитель страны и наследник престола Мохаммед бин Салман заказал в 2018 году убийство в Стамбуле Джамаля Хашогги, известного журналиста и саудовского диссидента, который проживал в США на постоянной основе.

Администрация Байдена также была категорически против участия Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене, конфликте, приведшем к огромным человеческим страданиям. При низких ценах на нефть, обильных запасах (в немалой степени из-за значительного увеличения добычи в США) и при полной решимости Байдена сократить присутствие США на Ближнем Востоке и сосредоточиться на Азии, казалось, что ценности имеют приоритет над экономическими интересами и интересами безопасности впервые с 1940-х годов, когда началось развитие американо-саудовских отношений.

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Однако теперь администрация Байдена, как сообщается, рассматривает возможность изменения курса, и Байден планирует посетить королевство и встретиться с Мохаммедом бин Салманом этим летом. Нетрудно догадаться, почему. Цены на энергоносители резко выросли из-за высокого спроса, связанного с восстановлением экономики после пандемии, и санкциями, действующими в настоящее время против России, Ирана и Венесуэлы, которые ограничивают предложение.

The White House Джо Байден

Более высокие цены на энергоносители подпитывают инфляцию, которая стала самой серьезной экономической и политической проблемой, стоящей перед администрацией Байдена. Внезапно Саудовская Аравия — нефтедобывающее государство, которое одно из немногих может относительно быстро нарастить объемы добычи, снова стала столь необходимым партнером Вашингтона.

Работают и другие факторы. Несколько арабских стран в последние годы, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, заключили мир с Израилем. Включение Саудовской Аравии, в которой находятся самые святые места в мусульманском мире, в лагерь мира имело бы большое символическое и политическое значение. Путь к президентскому визиту прокладывает и то, что Саудовская Аравия приняла прекращение огня в Йемене.

Однако в конечном счете самой важной причиной может оказаться Иран. Оказалось, что и США, и Саудовская Аравия обеспокоены ядерной и ракетной программами Ирана, а также тем, что Тегеран поддерживает «агрессивные» группировки в Йемене, Сирии и Ливане. Это классический случай, когда враг моего врага — мой друг. Тесное сотрудничество между королевством и США будет иметь важное значение, если, что кажется все более вероятным, дипломатические усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном потерпят неудачу или не смогут предотвратить ядерный прорыв Ирана практически без уведомления.

Несмотря на эти новые соображения, администрация Байдена действует осторожно, поскольку наверняка подвергнется нападкам за изменение своей позиции. Хорошая новость заключается в том, что у США нет причин отказываться от своей приверженности правам человека. Саудиты нуждаются в поддержке США, чтобы противостоять Ирану, и в результате их можно заставить улучшить свое отношение к критикам правительства, женщинам и религиозным меньшинствам. Результат не будет идеальным, но появление более открытого общества достижимо.

Принц Мохаммед бен Салман

Из этой ситуации нужно вынести более значимый урок. Успешная внешняя политика такой мировой державы, как США, не может предпочесть ценности интересам. Чистый, ориентированный на ценности подход к Саудовской Аравии — или, если на то пошло, к Китаю, России, Ирану или Северной Корее — нежизнеспособен. Принципиальная мера внешней политики заключается в том, что она ставит безопасность страны выше ее предпочтений. Реализм должен преобладать над идеализмом. История показывает, что способность страны, даже такой могущественной, как США, проводить политические реформы в других странах ограничена.

Но это не означает, что США должны игнорировать демократию и права человека. Внешняя политика должна отражать ценности страны, если она хочет пользоваться общественной поддержкой и со временем вести к более демократическому миру, который, скорее всего, будет мирным, процветающим и открытым для сотрудничества. Это всегда вопрос степени и баланса. И администрация Байдена, похоже, намерена этот баланс в отношениях с Саудовской Аравией восстановить.