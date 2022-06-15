Интересный поворот намечается в банкротном деле частной авиакомпании «Скол», которая полгода назад из-за лизинговых долгов попала под наблюдение. Готовность выплатить имеющуюся задолженность перед кредиторами, основным из которых является Государственная транспортная лизинговая компания, выразило юрлицо из дивизиона госкорпорации «Ростех». На каких условиях будет выплачен многомиллиардный долг и какая судьба после этого ждёт «Скол», пока не известно. Заседание по делу, на котором рассмотрят судьбу компании, которая среди прочего активно работает в сфере санавиации, назначено на сегодня, 15 июня 2022 года. Подробности истории — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

Напомним, созданное 22 года назад ООО «Авиакомпания «Скол» позиционируется как один из крупнейших операторов вертолётных перевозок. «Прописан» актив в Калининграде. Численность сотрудников на 2021 год составляла порядка 600 человек. В активе «Скола» — компания «База технического обслуживания авиационной техники «Скол» в Красноярском крае. Руководит и владеет авиакомпанией Сергей Шилов, который также является её создателем.

На сайте компании «Скол» уточняется, что у неё в авиапарке более 70 воздушных судов, география работы включает свыше 15 стран, а само предприятие входит в топ-5 лидеров в сфере авиационных услуг. Авиамашины компании участвовали в тушении пожаров в Греции, Турции, оказывали услуги по перевозке грузов по линии продовольственной программы ООН, перевозили грузы на Филиппины.

(сс) Pavel Adzhigildaev Самолет авиакомпании «СКОЛ»

Финансовая ситуация в «Сколе»

По итогам 2021 года у ООО наблюдался существенный спад выручки — с 4,04 млрд рублей в 2020 году до 2,058 млрд рублей. При этом что год назад, что два итогом работы были чистые убытки — на 548 млн рублей и 4,793 млрд рублей соответственно.

По данным базы «Контур. Фокус», чистый убыток был у компании также и в 2019 году, а на сегодня собственный капитал имеет отрицательное значение (–5,3 млрд рулей), кредиторская задолженность выросла на 133%. В графе «исполнительные производства» также фигурирует сумма в 4,5 млрд рублей с пометкой «к взысканию». При этом в июне 2022 года фигурируют и исполнительные листы с указанием, что взыскивается некий моральный вред.

Кредиторы и банкротный спор

Основной кредитор «Скола» — это АО «Государственная транспортная лизинговая компания», которое было создано как инструмент государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России. Именно ГТЛК инициировала банкротное дело после того, как выиграла в суде целую пачку исков о взыскании долгов.

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Помимо ГТЛК, в период наблюдения активизировались и другие кредиторы. Например, в апреле 2022 года авиаторы проиграли спор за восемь вертолётов и авиадвигатель. На это заложенное имущество было обращено взыскание, и суд установил продажную стоимость — около 215 млн рублей. Вердикт не обжалуется. Иски, в том числе и не в рамках банкротного дела, продолжают сыпаться на авиакомпанию как из рога изобилия. Например, в июне 2022 года претензии поступили от АО «Красавиапорт», ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск», Авиакомпания «Роствертол-Авиа».

(сс) Александр Подолян Вертолет Mil Mi-26 авиакомпании «СКОЛ» в Южном Судане

Между тем 1 июня 2022 года в базу арбитража поступило ходатайство от ООО «РТ-Интеграция» с просьбой об «отложении судебного заседания в связи с намерением погасить требования кредиторов должника «Авиакомпания «Скол» в полном объеме». Детали пока не сообщались, но известно, что ГТЛК выступила против отложения судебного заседания, настаивая на признании ООО «Авиакомпания «Скол» банкротом и открытии конкурсного производства.

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Пока не сообщалось, на каких условиях «РТ-Интеграция», а по сути «Ростех», готовы выплатить немалые долги «Скола». Уж не за долю ли в компании?

(сс) Ivtorov Офис Ростеха в Москве

Сегодня, 15 июня 2022 года, в арбитраже Калининградской области планируется не только рассмотреть предложение компании из дивизиона «Ростеха», но и решить судьбу «Скола». Судом на эту же дату назначено заседание по рассмотрению ходатайства временного управляющего авиакомпании «о признании ООО «Авиакомпания «Скол» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства».