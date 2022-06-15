Процесс евроинтеграции Сербии полностью противоречит ее стремлению сохранить территориальную целостность. Тем не менее сербские власти не отказываются от присоединения к ЕС как приоритета своей внешней политики. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Цитата из видео с канала Медиагруппа Патриот. Стеван Гайич — Победы на выборах в Сербии и Венгрии.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 14 июня заявил, что у населения Сербии изо дня в день крепнет евроскептицизм, но сербские власти остаются на пути в Евросоюз. Он добавил, что заявления официальных лиц ЕС о том, что Белград должен признать независимость Косово, не вызывают положительных эмоции у сербов, также как и давление Брюсселя по поводу внешнеполитического курса Сербии. Тем не менее, полагает президент, «нужно быть рациональным» и не позволить, чтобы эмоции взяли верх над прагматизмом. «Можем ли мы без Европы и их инвестиций?» — задался вопросом Вучич.

Незадолго до этого Приштину и Белград посетил канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что Сербия не сможет стать членом ЕС, предварительно не подписав с Косово соглашение о взаимном признании. Также Шольц напомнил сербскому руководству о необходимости присоединиться к общей внешней политике Евросоюза и ввести санкции против России.

«Тезис о том, что Сербия может и вступить в ЕС, и сохранить в своем составе Косово и Метохию, выдвинул отнюдь не Вучич. Это был главный лозунг одной из предвыборных кампаний предыдущих, демократических властей. Уже тогда это звучало абсолютно иллюзорно, но в то время Евросоюз шел навстречу официальному Белграду и некоторое время позволял ему держать народ в убеждении, что Брюссель не потребует от сербов полного унижения. Но сегодня, в контексте военных действий на востоке европейского континента, это уже невозможно», — рассказал Гайич.

По мнению эксперта, канцлер Германии Олаф Шольц, который во время недавнего балканского турне открыто заявил, что итогом переговоров о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной может быть только признание Косово со стороны Сербии, на самом деле сделал услугу тем сербам, которые выступают против евроинтеграции.

«Этим Шольц буквально активировал у сербов какой-то архетип, и идея вступления Сербии в ЕС стала еще менее популярной. Александр Вучич делает примирительные заявления, зная, что Евросоюз теперь будет еще сильнее на него давить, чтобы вынудить его решиться на признание Косово и введение санкций против России», — отметил политолог.

Гайич считает, что Запад задействует с этой целью неправительственные организации, которые опубликуют очередные доказательства связей режима Вучича с преступным миром.

«Вучич знает, что его теперь прогонят сквозь строй, но также он знает и то, что если он введет санкции против России и подпишет предательство Косово, народ ему этого не простит. Абсурд в том, что сербы, которые уже много чего услышали о своем лидере, скорее всего, простят его за криминальные аферы, но не простят его, если он предаст Косово или опозорит страну присоединением к антироссийским санкциям. Такой ценой даже вступление Сербии в ЕС зачтётся Вучичу не как успех его политики, а как грех», — предположил Гайич.

Predsednik.rs Александр Вучич во время посещения Косово

По словам эксперта, для сербского лидера будет намного дешевле, если он прекратит играть с Западом в игру уступок, так как опыт показывает, что все лидеры третьих стран, которые уже пытались играть в эту игру, в итоге потеряли и власть, и свое достоинство.