Предложение Банка России ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками вызвало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейнс. Сборщики податей

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«А может быть стоит запретить банкам выдавать кредиты по липовым документам?» — задаётся вопросом Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что инициатива с одной стороны правильная, но почему банковские структуры так наплевательски относятся к оформлению кредита, что огромное количество граждан становится жертвами мошенников.

«А просто запретить кредитование без личной явки в банк — это совсем никак?» — интересуется Вячеслав С.

«Вообще-то надо запретить выдавать кредиты без личного, физического участия. Никаких онлайн и прочих оформлений кредита! Это возможности для мошенников!» — указывает Раджаб Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что существуют частые случаи, когда граждане, как правило преклонного возраста, по наводке мошенников оформляют кредиты, получают на руки денежные средства, а затем отправляют их преступникам.

«Думаю, что такой запрет будет отличной возможностью оградить пенсионеров от мошенников. Старики не только свои непосредственные накопления умудряются отдавать не пойми кому, но и берут кредиты в банке, чтобы перевести денежные средства обманщикам», — отметил Николай В.

Часть людей полагает, что банковские структуры сами зачастую оказываются инициаторами обмана, поэтому найдутся новые схемы «развода» населения на кредиты.

«Эти кредитные бюро тоже те ещё мошенники. Используют личные данные граждан, оформляя на них какие-то кредиты, подписки и прочую лабуду», — пишет Ева М.

«Если мошенникам закроют дверь, то они полезут в окно. Будет разработана какая-нибудь очередная система, чтобы завлечь в банк и навязать кредит», — уверен Юрий С.

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Ряд пользователей беспокоится, что в случае, если гражданин не оформит самозапрет, то никто не будет защищать его права в случае, если мошенники всё-таки как-то оформят на него кредит.

«Надо ли понимать это так, что если не заявишь во все банки, какие есть, что отказываешься от кредитов, то будешь сам виноват, когда на тебя оформят поддельный кредит? Кто даст список всех банков, куда надо подать заявление о запрете на кредит? Вот ещё одна головная боль!» — возмущается Ксения А.

«А если я, к примеру, решу не блокировать себе возможность оформлять кредит, то получается, что если мошенники его на меня повесят, то я буду сам дурак?» — интересуется Марк В.

Нашлись и те, кто выражают надежду, что Банк России всё-таки ответственно подойдёт к разработке этого механизма и граждане действительно забудут, что такое мошенники.

«Сначала запрет на передачу данных, теперь это. Хорошая идея, главное, чтобы реализовали правильно», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

«Молю Центробанк адекватно подойти к разработке этого закона, чтобы по итогу у людей стало меньше проблем, а не наоборот, больше», — написала Людмила Т.

Напомним, 14 июня на сайте Банка России была опубликована информация, согласно которой регулятор предложил ввести новый инструмент для борьбы с мошенниками, заключающийся в том, что гражданам предлагает самим себе запретить брать кредиты в банках. По задумке, такой механизм позволит людям не стать жертвами мошенников, которые удалённо оформляют кредиты на граждан.