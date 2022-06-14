Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности 40 миллионов поляков сражаться против России. Об этом, как сообщает Wprost, политик заявил в ходе выступления на открытии пневматического спортивного тира в школьном комплексе в Мышкуве.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Кремль должен знать: если Россия когда-либо задумает вторгнуться в Польшу, то у нас есть 40 миллионов поляков, готовых ей противостоять. Мы свободная и независимая страна и никогда ее не отдадим», — сказал он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что население Польши насчитывает всего порядка 38 млн человек, а это значит, что «воевать с Россией» будут все — от мала до велика? Иные провели аналогию с Украиной, политики которой делали подобные заявления.

«Надо же… и младенцы у них такие храбрые… И женщины ихние… жуть!» — написала Evgeniia.

«Какие 40 млн, там всего население 38 млн!» — недоумевает Александр.

«А он подзабыл, что практически все оружие передал побратимам?» — поинтересовался «Серый».

«Да знаем мы, как чуть что, так всё правительство поляков срочно выезжает за бугор, а польская армия превращается в войско польское под командованием России», — с сарказмом добавил Алексей.

«Предлагаю для уточнения количества поляков, готовых встать с оружием в руках, вычесть из 40 миллионов стариков, детей, младенцев, а также женщин!» — написал Roman.

«И его вылечат», — смеется один из участников обсуждения.

«Это русофоб знатный, от него бред льется постоянно», — отреагировала Ирина.

«На Украине тоже было 40 млн…, а что теперь? Ну, а так-то да, Польша — не Украина…» — написал Денис Л.

«Ага, на Украине тоже так говорили, а в результате миллион украинских бойцов оккупировали Европу», — с сарказмом пишет Дмитрий М.

«Вообще-то все население Польши 38 млн. Моравецкий собирается детей и глубоких стариков на фронт посылать?..» — недоумевает «Циничный маркетолог».

«Украинских беженцев сменят польские беженцы», — смеется «НГ».

«Польша так и просит отгрести», — смеется Ольга А.

«Помню, Зеленский тоже самое говорил», — отметил Tastako.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«40 миллионов — это все, что может принести в жертву один идиот, не спрашивая, а хотят ли эти 40 миллионов умирать ради одного безумца», — прокомментировал заявление политика Валерий.

«Поляков меньше 38 млн. Они то сами в курсе, что все они, от грудных детей до глубоких стариков, готовы воевать с РФ?» — задался вопросом Aleks P.

«Решил ещё раз лизнуть звёздно-полосатый зад», — с сарказмом отреагировал ZOV.

«Я смотрю, в Европе психические заболевания прогрессируют, надеюсь только у верхушки с головой плохо», — отметил Alex.

«Зеленский тоже так думал, что 40 млн украинцев в едином порыве возьмут в руки автоматы и пойдут в атаку против «русского агрессора», а по факту добрая часть сбежала из страны, другая как черт от ладана бегает от военкоматов, а ещё одна часть взяла выданные бесплатно на площадях автоматы и пошла мародёрить и грабить своих», — добавила Наталья.

«Только дураки учатся на своих ошибках. Сейчас обучение проходит Украина. Польша следующая…» — пишет Cat.

«Придурочный. Дорогие поляки, дайте уже вашим правителям какое-нибудь успокоительное и скачайте им на смартфоны стрелялку. Пусть там воюют», — с юмором подытожила Анастасия.