Многие украинские беженцы, ранее прибывшие на территорию Германии, покидают страну. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в ходе организованной газетой Bild дискуссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

Украинский дипломат считает, что властям Германии необходимо задуматься о причинах отъезда из страны беженцев с Украины.

«Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства», — подчеркнул он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутило то, что украинский дипломат позволяет себе подобные упреки в адрес руководства Германии.

«Поражает наглость и бесцеремонность этих украинцев…» — написал Виктор.

«Пусть дальше себя так ведут. Скоро у всех настанет прозрение!..» — ответила Виктору Ирина К.

«С нами весь мир. Ну-ну», — смеется «Крым».

«Беженцы, уезжающие обратно домой, пусть и господина Мельника с собой захватят», — с сарказмом добавил Black Angel.

«Никому нахлебники не в радость, особенно орущие и провоцирующие на скандалы. Сейчас экономически везде засада, поэтому все спят и видят, чтобы беженцы домой вертались…» — считает Виктория С.

«Среди тех, кто возвращается, есть люди и с востока Украины. С восточной если, то им ехать-то некуда. Поэтому прежде чем злорадствовать — разберитесь», — призвал Vitali.

«Не понимаю Мельника. Радоваться должен, что сознательные граждане возвращаются выполнить свой гражданский долг перед родиной», — с сарказмом написала Ирина.

«Они сыграли свою роль в формировании общественного мнения, чуток переиграли и теперь Евросоюзу не нужны, их отовсюду похоже будут выживать», — предположил Михаил В.

«Оно дурное? Пустили под миллион человек, каждому социалка, жилье, школа, садик и прочее, а оно еще из себя «золотой миллиард» строит», — возмутилась Ирина.

«Так может украинцам надо куда-нибудь в Руанду, Сомали, Сьерра-Леоне, вот там их примут от всей души и, я так думаю, и Мельника бы тоже приняли за его разговоры, прям сразу, а так немцы просто не сразу поняли, кого приютили», — прокомментировал Serg.

«Из серии: «Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?» — иронизирует Марина.

«Вести себя надо прилично, а не кричать везде «слава Украине»!» — написал Михаил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А они что, обязаны им ковровую дорожку постелить?..» — недоумевает Nii Koo.

«Он за что только немцев уже не раскритиковал. Мало, мало. Пороть их надо, негодников. Ишь, плохо помогают, мало дают…» — с сарказмом отреагировала Наталья.

«Немцам бездельники и крикуны не нужны. Халява закончилась, начались тяжелые будни украинских беженцев», — отметил Влад С.

«Ну теперь не только в России дипломаты и все сообщество будет возмущено хамством укро-нацистского руководства — сейчас и Европушка хлебнет с ними лиха! Знакомьтесь, не уважаемые со змеюкой, которую пригрели и выпестовали! Ешьте, кушать подано!» — с сарказмом добавила Ирина.

«Наглость зашкаливает! Придти в дом и указывать, что делать. Их кормят, денег давали, а с претензией…» — возмутился один из участников обсуждения.

«Время, только время все покажет, кто есть кто. Это только начало. Скоро весь мир для украинцев будет плохим, и виновата во всем Европа и США», — подытожила Anastasiya.