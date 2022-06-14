Сообщение Минобороны РФ о том, что на территории населённого пункта Новомихайловка (Донецкая Народная Республика) украинские националисты расстреляли 32 военнослужащих 54-й бригады вооружённых сил Украины, решивших сложить оружие и сдаться в плен российским войскам, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зеленский поэтому и не подписывает акт о капитуляции Украины. Его после этого зачирикают свои же», — вынес предположение Осип Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Многие пользователи были в шоке от того, что на самом деле происходит в рядах ВСУ. Граждане считают, что даже украинские военные, в головах которых живёт романтический образ нацизма, оказались не готовы воевать бок о бок с отмороженными головорезами.

«Ну как можно своих же убивать?! Это же натуральные фашисты, больше их никак не назовёшь!» — считает Эва К.

«Типичные методы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у вэсэушников. В спины стреляют своим же за то, что те не хотят умирать за офшоры Зеленского», — отметил Михей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что те военнослужащие Украины, которые отметились выстрелами в спину своих же сослуживцев, не найдут спокойной жизни по окончанию войны.

«Как потом будут жить на Украине эти бравые ребята из заградотряда? Их всех уберут рано или поздно. Или они намереваются смотаться из страны со временем? А успеют ли, интересно? Да и ждёт ли их кто-нибудь в той же Европе? Не думаю, что европейцы хотят видеть на своей территории террористов, убивающих без суда и следствия людей», — пишет Сергей Л.

Часть людей полагает, что необходимость нацистам стрелять в спины военнослужащих Украины свидетельствует, что у киевского режима нет никакого будущего.

«Свои своих же! И всё ещё остаются люди, которые говорят, что правда на стороне Украины? Ни себе шансов не оставляют, ни другим не дают», — подметил Иван С.

«Неудивительно, что дела у вооружённых сил Украины идут настолько плохо. Да Зеленский еще и детей хочет мобилизовать, судя по всему», — предполагает Макс К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Они не только там своих убивают, но потом приписывают это России. Они даже не гнушаются выдавать свои обстрелы Донецка за «российскую агрессию». Серьёзно! Даже немецкие СМИ разносят эту циничную ложь. А всё почему? Потому что Геббельс говорил, что в количестве лжи залог её принятия в обществе», — пишет Алиса К.

Ряд пользователей советует желающим сдаться украинским военным сначала разобраться с теми, кто будет стрелять им в спину. Только после этого у них будет шанс оказаться живыми и невредимыми в российском плену.

«Пока у идиотов ума не хватит повернуть стволы против шакалов, их гонящих на смерть, будут дальше удобрять собой землю», — поделился своим мнением Ник В.

«Сдаваться тоже надо уметь! Самый лучший способ — вначале перестрелять тех, кто может выстрелить в спину (так сдавались тысячи солдат с «Азовстали»), и уже затем пытаться связаться с противоположной стороной по вопросу выхода в плен», — указывает Fra F.

Напомним, 14 июня Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что на территории населённого пункта Новомихайловка (ДНР) украинские националисты расстреляли 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ, решивших сложить оружие и сдаться в плен российским войскам.