Заявление подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что украинские боевики, блокированные на заводе «Азот» в Северодонецке (Луганская Народная Республика), могут сохранить жизнь, только если сдадутся в плен, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«У них нет выбора. Пусть сдаются в плен. Волына и Калына с «Азовстали» же сдались, значит, и эти нацики поднимут белый флаг», — уверен Осип Ш.

Многие пользователи провели аналогию с заводом «Азовсталь» в Мариуполе, где нацисты также решили спрятаться на территории промышленной зоны, но в итоге благополучно сдались в плен.

«По-моему, на каком-то заводе недавно то же самое было. Теперь можно назвать это не «эвакуацией», как в прошлый раз, а, например, «почётным выходом из окружения» в российский центр содержания под названием «Тюрьма», — пишет Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что блокированные нацисты должны понимать, что у них есть одна возможность остаться в живых — сдаться в плен.

«История с «Азовсталью» повторяется. Нациков вообще ничему жизнь не учит. А на что они второй раз-то надеются? Намереваются выйти живыми, невредимыми и безнаказанными? Ну уж нет. Выбирайте что-то одно: либо жизнь, либо смерть», — обращается Александр Б.

Часть людей уверена, что чем дольше украинские боевики играют на нервах союзнических сил России и Донбасса, тем менее охотно они будут брать нацистов в плен.

«Им давно сказали, что надо сдаваться в плен, а то как на «Азовстали» будет. Здесь они должны будут сдаться и как можно скорее, иначе последствия для них будут только хуже. Чем дольше сидят, тем страшнее будет в их отношении наказание», — предупреждает Олеся Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в плену уже и так достаточно украинских военных, так что новые ни к чему.

«Не нужны эти пленные, они так и останутся зверями. Они уже вкусили человечины. Кладите всех подряд», — призывает Иван Д.

«Хватит в плен брать эту нечисть! Нацистов у нас уже предостаточно в тюрьмах, этих кормить уже не с руки. Высшую меру наказания надо привести в исполнение прямо на месте!» — просит Светлана С.

Нашлись и те, кто призвал ВСУ и других нацистских боевиков одуматься и понять, наконец, что дальнейшее сопротивление лишь затягивает неизбежное.

«Да ясно уже, как солнечный день, что дни нацистов буквально на исходе! Дальнейшее сопротивление не имеет смысла, но у страха глаза велики», — написал Глеб М.

«Украина уже проиграла. А Арестович всё продолжает перемогу нахрюкивать», — отмечает Михей П.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

«Зеленскому пора капитулировать. Выхода у него нет и не будет. Пока он это не поймёт, этих «Азотов» и «Азовсталей» будет много и каждый раз Украина будет проигрывать», — убеждён Казимир К.

Напомним, 14 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что украинские боевики, блокированные на заводе «Азот» в Северодонецке (Луганская Народная Республика), могут сохранить жизнь, только если сдадутся в плен. Отмечается, что даже возможности отступить у нацистов с территории этой промышленной зоны нет, ведь вооружённые силы Украины уничтожили все мосты и переправы через реку Северский Донец.