Для вступления в Европейский союз на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем будут обсуждаться условия вступления страны в Евросоюз. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и ЕС

«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время… Сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему «клубу» на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс», — приводит слова министра РИА Новости.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Евросоюзе в очередной раз обманули Украину.

«Неожиданный поворот не в ту степь…» — отреагировал Сергей Викторович.

«Вот сейчас у них (у Украины — О. П.) пригорать начинает», — смеется Елена И.

«Вот теперь Зеленский мечется между двух огней. И в Европу хочется и героем стать хочется», — иронизирует Милана Б.

«Вот это Европа во всей своей красе…» — пишет Марина.

«Зрада, однако», — добавил Александр.

«Ну так и не шпигуйте Украину оружием, сами себе противоречат», — отреагировала Ирина.

«А после прекращения уже вступать будет некому!» — написал Николай Б.

«Потом некого будет принимать в ЕС», — смеется Настя.

«С украинцами как с наивными дураками играют в обещалки и завтраки. А они верят и скачут…» — пишет ljalja_00.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

«А потом после военных действий, это все будет Россия», — прокомментировал Олег М.

«ЕС уже похоже боится Украины», — считает Любовь Ф.

«Вряд ли. Скорее всего, пытаются избавиться от назойливой помойной мухи. Если раньше уже Зеленский сделал всё, чтобы распилить Украину на части (продажа земли иностранцам, разрешил на руководящие должности назначать иностранцев и т.д.), то его роль по развалу страны уже выполнена.… Зеленский хороший артист и играет свою гнусную роль…» — ответил ей «Удаленный аккаунт».

«Запад технично сливает Украину. Против вступления в ЕС то одна страна, то другая…» — отметила Галина П.

«Потом еще причину найдут, тем более причин там вагон и маленькая тележка! И так до бесконечности!» — написала Lili S.

«Как-то даже жалко желто-синих. Они и так и эдак уже извернулись, а ЕС продолжает махать платочком», — иронизирует Рита Ф.

«А боевые действия прекратятся, когда украинцы закончатся», — написал Vladimir, напоминая слова Бориса Джонсона «до последней капли крови».

«Вам ещë в 2013 году умные дяди говорили, что никуда вас не возьмут — ни в ЕС, ни в НАТО!.. Сколько ещë тысяч пацанов Зеленский готов положить ради своих амбиций?» — задалась вопросом Ирина.

«Вот хитрые в ЕС, ведь понимают, когда прекратятся боевые действия, Украины уже не будет», — подытожил Андрей Z.

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