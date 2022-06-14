Материал газеты Wall Street Journal, согласно которому американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). 1475–1502

«Угу. Тю-тю миллиарды. Печатайте ещё», — пишет Veda L.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся финансовая помощь Соединённых Штатов неминуемо попадёт в руки вороватого окружения украинского президента, а это значит, что денег этих больше никто не увидит.

Куда они отправляются? Хороший вопрос. Зеленскому и его свите на карман!» — уверена Марьяна Д.

«Однако доброе утро. Что-то поздновато они проснулись. Всё уже давным-давно на офшорах у Зеленского и Ко», — убеждён Матвей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что надо быть полным идиотом, чтобы отправлять десятки миллиардов долларов прямиком в руки коррупционеров и ожидать, что их никто не украдёт.

«Ой правда? Забеспокоились прям? Пусть счета Зели проверят, сразу все миллиарды найдутся», — написал Яков Д.

«А они не понимают, кому деньги отправляют? Зеленский купит виллу своим родителям в Израиле, а себе где-то в Европе домик. Арахамия уже стал миллиардером и так далее», — указывает Aliya A.

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

Часть людей указывает на то, что даже $40 млрд Киеву оказалось мало, президент США намеревается направлять на Украину миллиарды ежемесячно.

«А их не беспокоит то, что старый пень американский намерен уже по полтора миллиарда долларов в месяц сливать киевскому наркоману? Разве он не понимает, что деньги американских налогоплательщиков утекают прямиком в карман коррупционеров?» — задаётся вопросом Эмиль В.

Ряд пользователей уверен, что во всей этой коррупционной схеме с финансовой помощью Украине немаловажную роль играет семья американского президента.

«Половина этих денег падает в карман сыну Байдена, а остальное Зеленскому с его выкормышами. Чего тут непонятного-то? Распил самый обыкновенный», — поделился своим мнением Олег Д.

«Поздновато забеспокоились. И на что они вообще рассчитывали? Рада и тянет всё только лишь для того, чтобы урвать побольше денег», — считает Дарья А.

«Сейчас получается, что киевский режим разводит американцев, как лохов. К тому же страны НАТО поставляют на Украину оружие с надеждой, что когда-нибудь Киев за него расплатится», — отметил Сергей П.

Нашлись и те, кто отмечают, что финансовая помощь США для Украины лишь продлевает агонию киевского режима и заставляет украинское население мучиться.

«Именно поэтому Зеленского мир не интересует от слова совсем. Будет мир — не будет финансирования из-за рубежа. А значит, и пилить будет нечего. Так что война будет длиться до последнего украинца, пока Байден и его окружение осуществляет коррупционную схему по выводу бюджетных средств США на офшоры его марионетки из Киева», — пишет Сергей А.

Напомним, 13 июня газета Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому американские чиновники готовятся к возможному мошенничеству и расточительству средств, выделенных на поддержку Украине. Отмечается, что Киев получает огромные масштабы помощи, но на Украине отсутствует контроль со стороны надзорных органов США и стран НАТО, поэтому возникновение проблем — это лишь вопрос времени.