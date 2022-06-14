«Враг в тылу!» — крымчане возмутились отказом ремонтировать военную машину
В Крыму разразился громкий скандал в связи с отказом хозяина одного из шиномонтажных сервисов обслужить автомобиль российских военнослужащих.
История, вызвавшая резонанс в социальных сетях, дошла и до спикера Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, который пообещал разобраться в ситуации.
Спикер госсовета предположил, какие последствия ждали бы бизнесмена в случае, если бы он повёл себя аналогичным образом в отношении украинских военнослужащих на территории, пока контролируемой Киевом, подчеркнув, что в России действуют в соответствии с правовыми требованиями.
Он добавил, что если российский Крым и буква Z бизнесмену ненавистны, то дорога в Киев открыта.
Константинова активно поддержали крымчане.
«Я думаю, что налоговая или пожарные могут много чего интересного найти, что этот бизнесмен навсегда забудет про бизнес. Экономические калибры быстро мозги прочистят», — написал в комментариях Олег К.
«Зачем держать змею за пазухой? Отправить его на Украину», — добавил Георгий М.
«Там вся шайка такая, работники чего не помогли, идиоты. Ждём извинения всего СТО», — написала Оксана В.
«Продемонстрировав своё превосходство, отказав ребятам-воинам, создал себе ненужную проблему. А там понеслось, страница в [соцсети] ВК очень интересная… В общем, сам себе виноват! Если бы он просто хотя бы попытался помочь, всё было бы иначе. А благодаря этой ситуации мы теперь знаем, кто есть кто!» — прокомментировала Татьяна Б.
«Иногда наше миролюбие напоминает какое-то неадекватное благодушие… Остается еще таких грамотами награждать…» — добавил Максим Д.
«Действительно, предлагаю таких экземпляров отправлять на Украину. И запрещать въезд на территорию РФ минимум на 10 лет», — считает Максим В.
«В российском Крыму такие не нужны. Не оказать помощь армии, тем более за деньги — это преступление, идёт военная операция, и время очень дорого для наших ребят. Когда вся Россия помогает нашим воинам, люди собирают гуманитарную помощь, собирают на дроны и т.д., такие отморозки на этом СТО попросту глумятся. Владимир Андреевич, доведите ситуацию до конца, не нужны в российском Крыму русофобы и бандеровцы», — считает Наталья В.
«Вообще непонятная и дикая ситуация. Пацаны подъехали за деньги отремонтировать колесо, не бесплатно. Каждую минуту, секунду рискуют жизнью, чтобы этот урод дальше спокойно скирдовал бабки. Пускай теперь закрывает шиномонтажку — и на передовую, а пацаны-солдаты бортируют колёса бесплатно», — предлагает Сервер И.
«Поддерживаю — все правильно. Разобраться и принять соответствующие меры. Все начинается с малого — к недругам в тылу, особенно в такое неспокойное время, надо быть особо бдительными!» — считает Елена Р.
«Что там разбираться, по поступкам видно человека. Эту мразь выгнать и конфисковать бизнес. Смотри как пристроился, чмо!» — возмущена Ирина Ж.