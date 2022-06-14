В Крыму разразился громкий скандал в связи с отказом хозяина одного из шиномонтажных сервисов обслужить автомобиль российских военнослужащих.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

История, вызвавшая резонанс в социальных сетях, дошла и до спикера Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, который пообещал разобраться в ситуации.

«Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой Z. Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины», — прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» Константинов.

Спикер госсовета предположил, какие последствия ждали бы бизнесмена в случае, если бы он повёл себя аналогичным образом в отношении украинских военнослужащих на территории, пока контролируемой Киевом, подчеркнув, что в России действуют в соответствии с правовыми требованиями.

«Но это вовсе не означает, что каждому встречному-поперечному позволено безнаказанно плевать нам в лицо. Обязательно детально, до последнего винтика, до последней гайки разберёмся с этой ситуацией и с её фигурантом. Выясним, что там за бандеровец у нас окопался», — уточнил Константинов.

Он добавил, что если российский Крым и буква Z бизнесмену ненавистны, то дорога в Киев открыта.

«Ну, а если всё-таки решит остаться — заставим жить по нашим законам и правилам. Здесь ему не Дикое поле», — написал спикер крымского госсовета.

Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

Константинова активно поддержали крымчане.

«Я думаю, что налоговая или пожарные могут много чего интересного найти, что этот бизнесмен навсегда забудет про бизнес. Экономические калибры быстро мозги прочистят», — написал в комментариях Олег К.

«Зачем держать змею за пазухой? Отправить его на Украину», — добавил Георгий М.

«Там вся шайка такая, работники чего не помогли, идиоты. Ждём извинения всего СТО», — написала Оксана В.

«Продемонстрировав своё превосходство, отказав ребятам-воинам, создал себе ненужную проблему. А там понеслось, страница в [соцсети] ВК очень интересная… В общем, сам себе виноват! Если бы он просто хотя бы попытался помочь, всё было бы иначе. А благодаря этой ситуации мы теперь знаем, кто есть кто!» — прокомментировала Татьяна Б.

«Иногда наше миролюбие напоминает какое-то неадекватное благодушие… Остается еще таких грамотами награждать…» — добавил Максим Д.

«Действительно, предлагаю таких экземпляров отправлять на Украину. И запрещать въезд на территорию РФ минимум на 10 лет», — считает Максим В.

«В российском Крыму такие не нужны. Не оказать помощь армии, тем более за деньги — это преступление, идёт военная операция, и время очень дорого для наших ребят. Когда вся Россия помогает нашим воинам, люди собирают гуманитарную помощь, собирают на дроны и т.д., такие отморозки на этом СТО попросту глумятся. Владимир Андреевич, доведите ситуацию до конца, не нужны в российском Крыму русофобы и бандеровцы», — считает Наталья В.

«Вообще непонятная и дикая ситуация. Пацаны подъехали за деньги отремонтировать колесо, не бесплатно. Каждую минуту, секунду рискуют жизнью, чтобы этот урод дальше спокойно скирдовал бабки. Пускай теперь закрывает шиномонтажку — и на передовую, а пацаны-солдаты бортируют колёса бесплатно», — предлагает Сервер И.

«Поддерживаю — все правильно. Разобраться и принять соответствующие меры. Все начинается с малого — к недругам в тылу, особенно в такое неспокойное время, надо быть особо бдительными!» — считает Елена Р.

«Что там разбираться, по поступкам видно человека. Эту мразь выгнать и конфисковать бизнес. Смотри как пристроился, чмо!» — возмущена Ирина Ж.