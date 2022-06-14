Война с советскими памятниками, узаконенная апрельским приказом (!) министра культуры Литвы, достигла кульминации, о чём ИА REGNUM неоднократно сообщало. Причиной в этот раз названа спецоперация на Украине. Но разорения захоронений погибших освободителей от нацистского нашествия в рамках борьбы со всем советским литовскому руководству показалось мало: началась, по новой недоброй «европейской» традиции, борьба и со всем русским. Тот факт, что великий русский поэт Александр Пушкин (в литовских СМИ названный просто «известным») к нынешним событиям на территории Европы не имеет даже и косвенного отношения, младо-европейскими кладбищенскими ворами в расчёт не берётся.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Полистаем свежие литовские газеты: в публикации «Kauno diena» («Каунасский день», она же бывшая «Каунасская правда» — А. С.) от 12 июня этого года безо всякого прискорбия сообщается, что «Каунасская гимназия имени Александра Пушкина» переименовывается в «Каунасскую международную школу».

В проекте постановления муниципалитета города Каунаса, опубликованном 10 июня этого года, говорится, что название «Каунасской международной гимназии «наиболее точно описывало бы этническое и образовательное разнообразие гимназии». Нынешнее название учреждения стало слишком узким для описания разнообразия, назначения и специфики услуг, предоставляемых гимназией». Решение о переименовании гимназии известного (так в тексте оригинала — А. С.) русского поэта было принято в связи с тем, что после «начала войны России на Украине муниципалитет обязался пересмотреть реестры скульптур и памятников, а также тексты табличек, названия топонимов, которые могут быть связаны с Россией, оккупационным режимом или советской идеологией». Частью которой (идеологии) был интернационализм, от которого даже и каунасская мэрия окончательно отступить так и не решилась. По словам горадминистрации, в гимназии «учатся 1465 учеников 30 разных национальностей». К тому же сейчас в гимназии учится 296 украинцев, что в реальности и послужило истинной причиной для переименования. Примечателен тот факт, что в советское время это была городская школа № 10, а имя великого русского поэта (на фото) она получила только после развала СССР, и явно не от русских/советских «оккупантов».

Vilensija Гимназия А. Пушкина, отдел основного образования, г. Каунас, Литва

Интересен и многое объясняет внутриполитический фон, на котором и идёт дерусификация (вернее — продолжается «нацификация») Литвы, в частности — продолжающийся парламентский кризис. Причинами которого стали небывалая для страны, денежной единицей которой является «евро», двузначная (более 20%) инфляция и постоянный рост цен на всё. Включая продукцию сельского хозяйства, само существование которого в той аграрной стране поставлено под вопрос «санкционным» ростом цен на удобрения и горючее. В связи с чем оппозиция литовского парламента — Сейма 9 июня попросила президента Гитанаса Науседу высказаться о доверии к министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Также оппозиция потребовала в оставшееся время весенней сессии рассматривать только «необходимые и срочные социальные и экономические вопросы: снижение НДС на продовольственные товары, акцизов на горючее, повышение «детских» денег, выделение необеспеченным гражданам Литвы единовременной выплаты в размере 100 евро». Также члены оппозиции призвали спикера Сейма проверить доверие к себе тайным голосованием, а после речи президента, не получив ответа на свои вопросы, заявили, что с ними перестали считаться и покинули зал. К оппозиции примыкает и «правое» крыло, исповедующее традиционные ценности. Так, политолог Марюс Кундротас в своём материале на портале Alkas. lt заявил, что «нынешняя правящая коалиция в Сейме постановила, что содомия — это хорошо, а защита естественной семьи стала злом». Обвинив парламент в бунте против Бога, он провидчески добавил, что «в стране, где зло становится добром, добру требуется совсем немного времени, чтобы стать злом».

Несмотря на то что данный автор в симпатиях к России и всему, с ней связанному, отнюдь не замечен, с последним его выражением согласился бы даже и сам Александр Сергеевич Пушкин. Ныне с разной степенью успешности низвергаемый с пьедесталов литовских душ.