Токио не желает мириться с объявленным МИД РФ решением приостановить действие соглашения ельцинского правительства с правительством Японии от 1998 года. По этому соглашению, вопреки существующему законодательству России, японские рыбаки около четверти века вели промысел рыбы и морепродуктов в территориальных водах у российских южных Курил. Соглашение это имеет весьма важную политическую подоплеку.

Рыбаки на японской гравюре

Дело в том, что Токио на переговорах о допуске в российские воды японских рыбаков отказывался указать в документе, что лов будет осуществляться в российских водах. В качестве «довода» японское правительство настаивало (и продолжает настаивать) на том, что все южнокурильские острова и омывающие их воды, а также 200-мильные экономические зоны суверенно принадлежат Японии. Что касается самих островов, то Токио, как это было недавно подтверждено в правительственной «Синей книге по дипломатии», произвольно и вопреки международным документам считает их «оккупированными Россией» и подлежащими «возвращению».

Ельцинское же правительство, по сути, признавая эти несуразные японские притязания, согласилось в 1998 году не указывать в документе, что акватория, где японцы будут свободно, как у себя дома, ловить рыбу и добывать морепродукты, законно принадлежит Российской Федерации. И японские рыбаки свободны-де не соблюдать в ходе промысла российское законодательство. Более того, Москва согласилась на несбалансированные условия, хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает их как раз сбалансированными, когда российским рыбакам по принципу взаимности не предоставлялась возможность вести лов в японских водах.

«Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации», — говорится в озвученном Захаровой сообщении МИД РФ.

fish.gov.ru Улов

Такая позиция дает японскому правительству надежду на то, что высказанные в заявлении МИД РФ претензии по поводу задержек предусмотренных соглашением денежных выплат могут быть урегулированы в ходе переговоров (консультаций) и беспрепятственный лов японцами рыбы и морепродуктов в наших суверенных водах будет продолжен на прежних условиях непризнания этих вод российскими. И, судя по словам Захаровой, такая возможность предусмотрена. Ибо официальный представитель МИД РФ заявляет:

«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

Хотя японское правительство пытается оспорить указанные в заявлении МИД РФ условия соглашения, уверен, что финансовую сторону возникшей проблемы Токио легко урегулирует. «Вызывает сожаление тот факт, что российская сторона в одностороннем порядке объявила о приостановке соглашения. Продолжим консультации с Россией, чтобы можно было продолжать деятельность на основе соглашения», — заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Вместе с тем он настаивал, что «проекты сотрудничества Японии с Сахалинской областью не являются частью соглашения о промысле» в районе Курил. Но и этот вопрос, полагаю, можно будет разрешить деньгами. А затем вернуться к промыслу в российских территориальных водах на ущемляющих интересы нашей страны условиях.

Вот только согласится ли с этим наш народ, особенно дальневосточники, которые уже давно требуют аннулировать соглашение 1998 года, односторонне выгодное Японии как экономически, так и политически. Освободившиеся же от японцев весьма богатые рыбными ресурсами участки наших вод должны занять наши рыбопромышленники, как об этом говорит вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

А если японская сторона, заботясь об интересах тысяч рыбаков Хоккайдо и их семей, захочет все же иметь участки лова у берегов российских Курил, то представляется необходимым заключить новое соглашение, в котором четко указать, что лов будет производиться в российских водах при строгом контроле и неукоснительном соблюдении российского законодательства. Кроме того, российская сторона должна потребовать на основе взаимности предоставления российским рыбакам права промысла в японских территориальных водах.

И еще. Хотя г-жа Захарова ничего про контрсанкции в ответ на беспрецедентные в истории японо-российских отношений рестрикции, включающие даже президента РФ, не говорила, в Японии восприняли приостановку действия соглашения 1998 года именно как закономерную ответную меру. Не думаю, что этого не поняли и в кабинете премьера Кисиды, который, испрашивая консультаций с российской стороной, должен быть готов к строгому разговору. С ущемляющим интересы России ельцинским рыболовным соглашением должно быть покончено.