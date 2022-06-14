Варшава передала большие запасы вооружения Киеву, в связи с чем Польша нуждается в восполнении запасов. Об этом 13 июня заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на совещании с руководящим составом министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Он также добавил, что оборонному ведомству Польши необходимо решить задачу по восполнению запасов боеприпасов и военной техники.

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Заявление польского лидера обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Ещё одна попрошайка…» — отреагировал Vjatscheslav R.

«После передачи всего вооружения пора полякам сдаваться», — с сарказмом написала Елена П.

«Зачем им оружие, если их НАТО защитит?!» — недоумевает Marina T.

«Теперь они (Европа. — М. Р.) еще и Польше на оружие будут скидываться. Боливар двоих не выдержит», —смеется Александр.

«Ему ещё ленд-лиз выплачивать. Учится попрошайничать», — иронизирует Ирина, намекая на то, что Польше придется выплачивать ленд-лиз после включения в состав республики территорий Западной Украины.

«Весь шлак на Украину продали, а теперь новое вооружение просят. Ни разу не очевидна польская хитрость», — прокомментировал новость Yasen.

I. Sobieszczuk Польские Т-72

«К зиме количество попрошаек увеличится», — смеется Лика.

«Дуда, жди, приедет всё, что уцелеет, обратно. С подкреплением», — с сарказмом пишет Андрей.

«То есть Польшу в данный момент можно брать практически голыми руками?» — смеется Елена.

«Теперь Дуда последует за Зеленским и начинает гастроли плакальщицы-просильщицы оружия… Шли годы, труппа росла, прибывали все новые и новые просительницы, а оружия все не было…» — иронизирует Natalia.

«Да это такой план у Путина — разоружить всю эту Европу… демилитаризация…» — написал Сергей Р.

«Брать Польшу, пока тепленькие», — шутит Svetlana.

«Польша просит себе оружия? А где ей его возьмут? В очередь! ВПК Америки поставит ее в лист ожидания. Годом этак 2045-м!» — с сарказмом добавила Юлия Ш.

«Интересно, с кого они будут трясти долги, когда развалится Украина… Как они себя поведут?» — задумался Андрей Н.

«Более чем уверен, что помощи оказали на три копейки, но компенсации требуют на рубль», — подытожил Алексей К.

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