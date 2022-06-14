Бей своих, чтобы чужие боялись: ТГ-каналы высмеяли тактику ВСУ
Стремление к самоликвидации характерно не только для украинского государства, но и для его армии. Популярные телеграм-каналы обсуждают целую череду «отважных» действий вооруженных сил Украины (ВСУ), которые уничтожают собственных сослуживцев и технику. Во всем этом можно даже найти глубокий смысл, вспомнив крылатое выражение «Зло пожирает само себя».
Началось с того, что ночью 5 июля Telegram, а затем и пропагандистские киевские ресурсы облетела сенсационная новость: украинские боевики умудрились-таки в кои-то веки сбить российский боевой самолет. Это сообщение из разряда фантастики оказалось настолько популярным, что моментально стало главной темой для всех подконтрольных Киеву массмедиа. К тому же украинская сторона смогла предоставить полноценные доказательства уничтожения летающей техники — видео, на котором запечатлено, как наносится удар по боевому самолету Су-27 с земли, после чего тот падает и начинает гореть. Всё это действо сопровождалось переполненными нецензурной лексикой истошными воплями автора меткого выстрела. Радостной вестью поспешили поделиться и представители украинской власти, официально подтвердившие факт уничтожения «российского литака».
Однако праздник длился недолго. На смену бешеному угару в украинских массмедиа пришел траур. Началось с того, что в российских телеграм-каналах спустя непродолжительное время после публикации украинского ролика появилось собственное видео, снятое с беспилотного летательного аппарата. Из разговора российских военных следовало, что на нем запечатлен уничтоженный украинский самолет. Чуть позже в сети появились фотографии подбитой техники, на которой был виден бортовой номер истребителя и… герб Украины.
«Украинские пэвэошники сбили собственный самолёт. Появились фотографии самолёта, сбитого ранее украинскими [силами] ПВО. Накануне все пропагандисты киевского режима устроили пляску на костях, утверждая, что самолёт российский. Однако по обломкам удалось опознать истребитель Су-27 с характерными опознавательными знаками украинских ВВС», — написал телеграм-канал ANNA-NEWS.
Конфуз вышел настолько масштабным, что украинской стороне, никогда не признававшей собственные просчёты, пришлось подтвердить, что украинские военные сбили свой же самолёт.
«ВСУ признали, что сбили собственный истребитель Су-27. Но сделали это настолько коряво и непрофессионально, что один смех. Когда бортовой номер машины и её принадлежность к бригаде тактической авиации были установлены, вэсэушники и их «помощники» из ЦИПсО сделали вид, что это роковая оплошность. По предварительным подсчётам, ВСУ сбили около десятка своих самолётов только в первый месяц, а сколько их всего, станет известно уже после окончания СВО. Но тренд тревожный: тяжелых ЗРК средней дальности у них уже нет, а огромное количество «стингеров» в руках откровенных дураков приводит к сбитию своих же истребителей», — написал телеграм-канал «Полковник Ходарёнок».
Дошло до того, что украинским властям, по слухам, пришлось чуть ли не в ногах ползать у представителей западных стран, чтобы новость об уничтожении собственного самолета не всплыла в европейской или американской прессе.
«Украинские ресурсы сообщают, что Зе-офис умоляет посольства Великобритании и США заблокировать в западных СМИ информацию о «френдли файере» украинских зенитчиков по своему Су-27. Подельники Зеленского очень опасаются, что информация про дружественный огонь будет негативно воспринята на Западе и воспрепятствует поставкам истребителей, которые нацисты у него клянчат. Однако и страхи эти пустые, и просьбы бессмысленные. Информация о подвигах бандеровских зенитчиков уже ушла на запад, а перекрыть каналы её распространения представительства не в силах — нет у них таких полномочий. Там не Украина, где можно взять и закрыть СМИ. А что до оружия, то нацисты получат только то, что сочтут нужным им дать в Вашингтоне, Лондоне и в Брюсселе», — сообщил телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».
Собственно, над этой новостью можно было бы посмеяться и забыть, если бы не одно но. Как выяснилось, взаимное уничтожение воздушных и сухопутных сил украинской армии на этом не закончилось. Спустя без малого неделю украинский самолет, по сведениям телеграм-каналов, нанес удар по позициям ВСУ в Николаевской области, вследствие чего были убиты и ранены десятки украинских солдат.
«Сегодня штурмовик Су-25 ВСУ нанес удар по своей артиллерии возле села Березниговатое Николаевской области. В результате дружественного огня ВСУ потеряли три орудия Д-30 и личного состава около 30 человек убитыми и ранеными. Это связано с малой опытностью летного состава, так как за штурвалами самолетов уже сидят курсанты 4–5-х курсов Харьковского национального университета Воздушных сил Украины. Это уже седьмой подобный случай за последние три дня. Украинские летчики боятся российских средств ПВО и долетают только до своих позиций», — написал телеграм-канал «Херсонский Вестник».
Новость эта может говорить о вопиющем непрофессионализме украинских войск. Хотя не исключено, что дело вовсе не в отсутствии навыков. В конце концов, кодекс чести в армии никто не отменял, и если украинские сухопутные силы уничтожили свой же самолет, то почему же авиации нельзя поквитаться с ними и разбомбить в ответ позиции своих же солдат? Отомстить за погибшего «побратима», так сказать. К тому же боевые задачи по уничтожению наземных сил никто им не отменял, а бомбить российскую армию украинским летчикам слишком боязно и рискованно с учетом мощнейшей системы ПВО, которая щелкает украинские истребители и штурмовики, как семечки, минимум по одному-два в день. А так можно разбомбить собственные позиции, ликвидировать несколько десятков боевиков киевского режима и списать все на банальную ошибку.
Тем более за подобный просчёт едва ли последует наказание — потери украинской армии убитыми исчисляются уже десятками тысяч солдат, так что командование не сильно взволнует факт гибели ещё 30–40 военнослужащих. Резервистов на Украине ещё много, а вот каждый самолет и летчик на счету, поэтому пилоты и дальше могут бомбить свои же позиции — ничего им за это не будет, кроме благодарности от российских солдат за то, что облегчили им работу по демилитаризации киевского режима.