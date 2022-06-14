Стремление к самоликвидации характерно не только для украинского государства, но и для его армии. Популярные телеграм-каналы обсуждают целую череду «отважных» действий вооруженных сил Украины (ВСУ), которые уничтожают собственных сослуживцев и технику. Во всем этом можно даже найти глубокий смысл, вспомнив крылатое выражение «Зло пожирает само себя».

Цитата из кф «Большая прогулка» Стрелок

Началось с того, что ночью 5 июля Telegram, а затем и пропагандистские киевские ресурсы облетела сенсационная новость: украинские боевики умудрились-таки в кои-то веки сбить российский боевой самолет. Это сообщение из разряда фантастики оказалось настолько популярным, что моментально стало главной темой для всех подконтрольных Киеву массмедиа. К тому же украинская сторона смогла предоставить полноценные доказательства уничтожения летающей техники — видео, на котором запечатлено, как наносится удар по боевому самолету Су-27 с земли, после чего тот падает и начинает гореть. Всё это действо сопровождалось переполненными нецензурной лексикой истошными воплями автора меткого выстрела. Радостной вестью поспешили поделиться и представители украинской власти, официально подтвердившие факт уничтожения «российского литака».

Однако праздник длился недолго. На смену бешеному угару в украинских массмедиа пришел траур. Началось с того, что в российских телеграм-каналах спустя непродолжительное время после публикации украинского ролика появилось собственное видео, снятое с беспилотного летательного аппарата. Из разговора российских военных следовало, что на нем запечатлен уничтоженный украинский самолет. Чуть позже в сети появились фотографии подбитой техники, на которой был виден бортовой номер истребителя и… герб Украины.

«Украинские пэвэошники сбили собственный самолёт. Появились фотографии самолёта, сбитого ранее украинскими [силами] ПВО. Накануне все пропагандисты киевского режима устроили пляску на костях, утверждая, что самолёт российский. Однако по обломкам удалось опознать истребитель Су-27 с характерными опознавательными знаками украинских ВВС», — написал телеграм-канал ANNA-NEWS.

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

Конфуз вышел настолько масштабным, что украинской стороне, никогда не признававшей собственные просчёты, пришлось подтвердить, что украинские военные сбили свой же самолёт.

«ВСУ признали, что сбили собственный истребитель Су-27. Но сделали это настолько коряво и непрофессионально, что один смех. Когда бортовой номер машины и её принадлежность к бригаде тактической авиации были установлены, вэсэушники и их «помощники» из ЦИПсО сделали вид, что это роковая оплошность. По предварительным подсчётам, ВСУ сбили около десятка своих самолётов только в первый месяц, а сколько их всего, станет известно уже после окончания СВО. Но тренд тревожный: тяжелых ЗРК средней дальности у них уже нет, а огромное количество «стингеров» в руках откровенных дураков приводит к сбитию своих же истребителей», — написал телеграм-канал «Полковник Ходарёнок».

Дошло до того, что украинским властям, по слухам, пришлось чуть ли не в ногах ползать у представителей западных стран, чтобы новость об уничтожении собственного самолета не всплыла в европейской или американской прессе.

«Украинские ресурсы сообщают, что Зе-офис умоляет посольства Великобритании и США заблокировать в западных СМИ информацию о «френдли файере» украинских зенитчиков по своему Су-27. Подельники Зеленского очень опасаются, что информация про дружественный огонь будет негативно воспринята на Западе и воспрепятствует поставкам истребителей, которые нацисты у него клянчат. Однако и страхи эти пустые, и просьбы бессмысленные. Информация о подвигах бандеровских зенитчиков уже ушла на запад, а перекрыть каналы её распространения представительства не в силах — нет у них таких полномочий. Там не Украина, где можно взять и закрыть СМИ. А что до оружия, то нацисты получат только то, что сочтут нужным им дать в Вашингтоне, Лондоне и в Брюсселе», — сообщил телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Собственно, над этой новостью можно было бы посмеяться и забыть, если бы не одно но. Как выяснилось, взаимное уничтожение воздушных и сухопутных сил украинской армии на этом не закончилось. Спустя без малого неделю украинский самолет, по сведениям телеграм-каналов, нанес удар по позициям ВСУ в Николаевской области, вследствие чего были убиты и ранены десятки украинских солдат.

«Сегодня штурмовик Су-25 ВСУ нанес удар по своей артиллерии возле села Березниговатое Николаевской области. В результате дружественного огня ВСУ потеряли три орудия Д-30 и личного состава около 30 человек убитыми и ранеными. Это связано с малой опытностью летного состава, так как за штурвалами самолетов уже сидят курсанты 4–5-х курсов Харьковского национального университета Воздушных сил Украины. Это уже седьмой подобный случай за последние три дня. Украинские летчики боятся российских средств ПВО и долетают только до своих позиций», — написал телеграм-канал «Херсонский Вестник».

Airwolfhound Су-27

Новость эта может говорить о вопиющем непрофессионализме украинских войск. Хотя не исключено, что дело вовсе не в отсутствии навыков. В конце концов, кодекс чести в армии никто не отменял, и если украинские сухопутные силы уничтожили свой же самолет, то почему же авиации нельзя поквитаться с ними и разбомбить в ответ позиции своих же солдат? Отомстить за погибшего «побратима», так сказать. К тому же боевые задачи по уничтожению наземных сил никто им не отменял, а бомбить российскую армию украинским летчикам слишком боязно и рискованно с учетом мощнейшей системы ПВО, которая щелкает украинские истребители и штурмовики, как семечки, минимум по одному-два в день. А так можно разбомбить собственные позиции, ликвидировать несколько десятков боевиков киевского режима и списать все на банальную ошибку.

Тем более за подобный просчёт едва ли последует наказание — потери украинской армии убитыми исчисляются уже десятками тысяч солдат, так что командование не сильно взволнует факт гибели ещё 30–40 военнослужащих. Резервистов на Украине ещё много, а вот каждый самолет и летчик на счету, поэтому пилоты и дальше могут бомбить свои же позиции — ничего им за это не будет, кроме благодарности от российских солдат за то, что облегчили им работу по демилитаризации киевского режима.