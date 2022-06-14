Человек, который наиболее сильно влияет на решения Европейского центробанка, сидит не во Франкфурте, где располагается штаб-квартира организации, и даже не в одной из столиц стран еврозоны. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, этот человек находится в Кремле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению обозревателя Федерико Фубини, принятое недавно решение ЕЦБ о повышении процентных ставок исходит от российского президента Владимира Путина. В статье говорится, что, начав операцию на Украине, он препятствует падению цен на газ, нефть, удобрения и пшеницу.

«Мы можем думать о европейской инфляции скорее как о налоге примерно в два пункта валового внутреннего продукта, который мы платим Саудовской Аравии, Алжиру, Норвегии или самому Путину за сырьё, цена которого сегодня отмечена грохотом пушек в Донбассе», — пишет журналист.

То есть Фубини вторит за президентом США Джо Байденом, который заявил на днях, что американцы платят налог российскому лидеру на еду и топливо. Происходящее он считает ловушкой «бывшего подполковника КГБ», в которую попали страны Евросоюза, в связи с чем он считает невозможным Италии решать свои проблемы, продолжая наращивать госдолг.

Между тем читатели в комментариях напоминают, что экономическая война против Москвы была развязана по инициативе Запада. И именно лидеры западных стран прогнозировали, что в результате российская экономика потерпит крах.

«Быстро мы перешли от «давайте заставим Россию обанкротиться» к «Россия банкротит Европу». Комплименты нашим правителям, псевдо-СМИ и разнообразным их лакеям», — прокомментировал Чезаре М.

«Перефразируя Д’Алему, мы как Уайли Койот, мы устроили ловушку и попали в неё сами», — добавил Давиде Б.

«Странно. Не более как два месяца назад ЕЦБ заверял, что инфляция будет не структурной, а временной, поэтому ставки повышаться не будут. Всего два месяца им потребовалось понять, что было очевидным тогда. Какие стратеги! Какие экономисты», — отметил Оттавиано М. Р.

(сс) Kiefer Европейский центральный банк

«Неужели? Италию ожидают проблемы? Кто бы мог подумать? Только сумасшедшему не было понятно, что эта война между США и Россией затронет Европу (частично Германию и разрушительно — Италию)», — иронизирует секретарь Компартии Италии Марко Риццо.

«В переводе всё это значит, что наступают тёмные времена», — пессимистично отреагировал на статью Микеле Д’А.

«Процентные ставки используются как инструмент дефляции… Обидно, что цены растут не из-за увеличения активности покупателей, а определяются факторами, не зависящими от спроса», — заметил Альберто С.

«Вы нам месяцами говорили, что санкции отправят Россию в дефолт, вводят всё новые и более жёсткие пакеты. В итоге дефолт ожидает нас?» — недоумевает Фульвио В.

«Нами управляют некомпетентные люди. Эта война никогда не была ради Европы, а ваша позиция по отношению к России была безумием. Нам нужен шаг назад и договор с Россией», — заключила Катерина Б.

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