Россия начинает побеждать не только на поле боя, но и в информационной среде. По крайней мере на данном этапе позиция Москвы относительно спецоперации выглядят куда более убедительно, а подконтрольные Киеву структуры не способны организовать ни одной масштабной провокации, которая бы повлияла на общественное мнение. К такому выводу пришёл ряд телеграм-каналов.

Франсиско де Гойя. Истина, спасённая Временем в присутствии Истории (фрагмент). 1814

«Источники сообщают, что из Украины погнали в шею западных пиарщиков, которые провалили ряд заданий с постановками. Получили бабло, но не оправдали надежд. То ли мировая общественность уже не воспринимает украинскую/западную ложь, то ли российская контрпропаганда непобедима», — поделился инсайдерской информацией телеграм-канал «СВАРЩИКИ».

На изменения в информационной войне против России обращает внимание и телеграм-канал «Андрей Медведев». По его мнению, связано это прежде всего с реальными успехами российских войск в ходе спецоперации на Украине. Как бы ни старалась пропаганда, но отрицать очевидные вещи бессмысленно, а потому на фоне освобождения всё новых территорий от украинских оккупантов промывать мозги своей аудитории киевским ресурсам становится всё труднее.

«Вот тут коллеги пишут, что проукраинские OSINT-ресурсы (структуры, которые ведут поиск информации о человеке или организации по базам данных — прим. ИА REGNUM) подозрительно замолчали. Ибо перемоги не выходит, а писать правду не хочется. На самом деле, тяжёлые позиционные бои оказались тяжким испытанием для ВСУ. Особенно в случае, когда ты лупишь не по женщинам и детям и не по мирным городам. А когда в ответ летит всё, что есть по фронту, — от мин до 152 мм. И как пишет уважаемый коллега Старше Эдды, на фронт приехали заградотряды из укронацистов, дабы бойцы ВСУ не сбежали домой», — написал автор поста.

По его мнению, ключевое преимущество российской информационной политики в части освещения спецоперации заключается в том, что она не позволяет себе врать, как это делают украинские и западные массмедиа. С нашей стороны и военные блогеры, и военкоры, и волонтерские OSINT-команды, такие как «Рыбарь», рассказывают не только об успехах, но и о неудачах.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Мариуполь

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Таким образом — пусть это иногда болезненно для нас — сложилась весьма интересная ситуация. Нашим блогерам, военкорам, OSINT-командам люди верят. То есть дурное шапкозакидателство и иллюзии остались на стороне противника. Потому что информационный пузырь вечной перемоги вещь опасная. Не врать самим себе трудно. Не врать самим себе иногда больно. Не врать самим себе — это единственный способ победить сегодня. И побеждать всегда. Потому что мы же все знаем. «Не в силе Бог, а в Правде», — высказал свою позицию «Андрей Медведев».

Схожую точку зрения привел и телеграм-канал «Парламентарий Z кнопкой». При этом его автор призывает не расслабляться на фоне успехов российской армии, поскольку противник может пытаться усыпить бдительность Москвы.

«Приостановку освещения военного конфликта проукраинскими ресурсами OSINT нужно воспринимать с осторожным оптимизмом. Сюда же относится признание наших тактических побед западными СМИ. Причины молчания и смены риторики могут быть абсолютно разными, среди которых одна из наиболее вероятных — подготовка оправдательной почвы для поражений ВСУ. Сопутствующей целью преследуется убеждение нас в том, что Россия вот-вот победит и переговоры не за горами. И здесь крайне важно не попасться на эту уловку и не поддаться на предвкушение опьяняющего успеха», — написал «Парламентарий Z кнопкой».

Вместе с тем ряд телеграм-каналов, блогеров и даже политиков отмечают, что в информационном освещении спецоперации у российской стороны есть ряд недоработок. По их мнению, необходимо публиковать больше ярких картин боевых действий, тем более ВС РФ есть чем похвастаться, но зачастую видеозаписи успешных операций предоставляют в урезанном виде или не публикуют вовсе.

«Русский спецназ уничтожает роту ВСУ — тут сразу думаешь, что наконец-то начали публиковать правильный контент и начинаешь смотреть. На видео несколько бойцов спецназа, пару единиц техники, бойцы ползают возле техники, что-то друг другу кричат, что-то контролируют, слышны один-два выстрела— и видео обрывается. Начинаешь узнавать, что это вообще было, и слышишь в ответ, что ситуация реально боевая и реально украм наваляли, только разрешили опубликовать лишь этот кусок», — высказался на этот счёт телеграм-канал «Неофициальный Безсонов Z».

Министерство обороны России Кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ

Министерство обороны России Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» во время спецоперации России на Украине

Вместе с тем, все ТГ-каналы сходятся на том, что решение не идти по стопам Украины и не заниматься дешевым популизмом было абсолютно верным. Ещё в самом начале спецоперации известные украинские деятели культуры буквально рубашку на себе рвали, грозясь отправиться на фронт, и даже выкладывали фото в военной форме. Оболваненная пропагандой украинская аудитория верила в искренность их порыва, однако по мере того как от звезд шоу-бизнеса не поступало никакой информации относительно участия в боях, на смену этим чувствам пришло разочарование.

«Где фоточки с передовой укронацистских знаменитостей, которые в начале войны записались в тероборону? Шо такое? Не? Нема?» — ехидно высказался на этот счет телеграм-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

Таким образом Россия, вопреки мнению ряда «экспертов», сумела доказать, что её подход к контрпропаганде, хотя и имеет определенные изъяны, но является эффективнее выбранной Западом стратегии информационной войны.