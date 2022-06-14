Продолжаются интенсивные обстрелы населённых пунктов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ничего не вижу

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, представители ВСУ, которые используют запрещенные методы ведения войны, перешли все грани. Для противодействия обстрелам населённых пунктов власти ДНР запросили у России дополнительные союзнические силы.

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Тем временем в соцсетях обсуждают обстрел силами ВСУ роддома в Донецке. Рожениц пришлось эвакуировать в подвал. Отмечается, что жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников республиканского центра охраны материнства и детства.

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«Как в 44-м и 45-м нацики при отходе от бессилия по городам лупили», — сравнил ВСУ с фашистами Константин, подписчик новостного телеграм-канала.

«Сволочи, самые настоящие ублюдки», — охарактеризовала ВСУ Полина.

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022

«Интересно, Максим Галкин это выложит в инсту себе?» — задаётся вопросом пользователь с ником Операция Z Rus.

«Снимайте всё. Это правительство украинское должно сидеть в полном составе. Должны быть доказательства на каждый их шаг», — отметила Элина.

«Почему молчит либеральё?!» — недоумевает G.

«Где стенания Запада по поводу обстрела донецкого роддома? Это опять другое? *** двуличные», — возмущён Иван J.

«И где ООН? Такая благородная Европа? Плевать они хотят на людей», — комментирует М.

«А как в Европе орали, когда им постановку показали из пустого роддома в Мариуполе. А тут молчат», — отметил Ваха Р.

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022

Давлат А. считает, что Украина должна сложить оружие, если хочет выйти из конфликта, как можно скорее.

Рафик З. подчеркнул, что люди бегут с Украины, потому что «их президент Зеленский не может обеспечить мирную жизнь».

«Зеленский — заложник политики США, направленной на ослабление России», — убеждена Олеся З.

«И после этого украинские власти продолжают что-то вякать про геноцид со стороны России? Уничтожают свой же народ, отвратительное правительство», — пишет Полина.