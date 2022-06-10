Бесчеловечность радикальных режимов, как правило, проявляется не только к другим, но и к собственным подданным. Именно подданным, поскольку население собственной страны в качестве граждан такие политические системы не рассматривают в принципе. И современная Украина здесь не стала исключением. На фоне многочисленной информации о бесчеловечном отношении украинских военнослужащих к пленным и мирным жителям в телеграм-каналах всё чаще всплывает информация о таком же скотском отношении Киева к своим собственным солдатам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Популярные телеграм-каналы, причем как российские, так и украинские, переполнены роликами, в которых присягнувшие киевской хунте боевики чуть ли не со слезами на глазах жалуются на отношение к ним командования, прямым текстом говоря, что их используют в качестве «пушечного мяса». Подобных видео уже десятки. Сдача же в плен украинских солдат стала настолько обыденным делом, что переход на сторону России с поднятыми руками целых батальонов даже не попадает в «топы» новостных агентств.

Все это грозит полным обвалом боеспособности украинских вооруженных сил. Не реагировать на подобное развитие событий в Киеве попросту, не могли и после череды слезливых видеообращений и сдач в плен украинские власти таки нашли способ усилить дисциплину. Решением стало не более грамотное планирование, нет. Киев нашел куда более простой и в то же время радикальный метод удержать солдат, не желающих понапрасну погибать. Способом этим, по сообщению популярных телеграм-каналов, стали заградительные отряды, расстреливающие всех украинских военных, пожелавших покинуть позиции или решивших сложить оружие.

«Как сообщают источники, украинцам удалось предотвратить массовое бегство с позиций с помощью заградотрядов из иностранных боевиков», — написал телеграм-канал «Иди и смотри».

О подобных карательных методах поддержания дисциплины среди украинских солдат многие телеграм-каналы, а также СМИ писали и раньше. Но по мере развития успехов российских войск отношение Киева к своим военнослужащим становится все более и более бесчеловечным.

«Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР вступили в бои за Славянск. Один из ключевых городов Донбасса дождался своей очереди на освобождение. По слухам, многочисленные украинские военнослужащие изыскивают способы уклониться от участия в битве и вступают в стычки с заградотрядами, чтобы беспрепятственно сбежать», — написал телеграм-канал «Выпускайте Z кракена».

Министерство обороны России Пленные солдаты ВСУ

Телеграм-канал «Старше Эдды», автор которого является участником спецоперации и непосредственно с места боевых действий описывает происходящие события, тоже не обошел стороной этот момент. По его словам, ряд неудачных попыток киевского режима идти в атаку привел к большим потерям среди личного состава ВСУ. После жёсткого ответа российской армии украинские солдаты всеми силами начали пытаться избегать идти в наступление, и тогда за их спинами выставили карателей, готовых убивать дезертиров.

«Теперь для поднятия боевого духа солдат ВСУ, за ними выставили заградотряды из боевиков нацбатов. По крайней мере так сообщают пленные и данные радиоперехвата», — поделился подробностями автор поста.

Далеко не факт, что заградотряды, расстреливающие украинских солдат при попытке к бегству, смогут переломить ход спецоперации. Все больше западных СМИ дают неутешительные для Киева прогнозы развития событий.

«Количество потерь у украинской армии настолько высокое, что это может стать началом ее краха. Соответствующие выводы делает военный эксперт The Guardian Дан Саббах. Количество потерь у ВСУ в одном Северодонецке может доходить до 1000 (убитых и раненых) человек в день. Вооруженные отряды наемников практически без подготовки бросаются в бой, что стало «удерживать их от поездки на Украину». Если такие потери — 20 тысяч человек в месяц — будут продолжаться, то вызывает вопросы, в каком состоянии будет ВСУ к осени», — привел выдержки из западного СМИ телеграм-канал ANNA-NEWS.

Министерство обороны России Трофейное оружие, в спешке оставленное отступающими подразделениями ВСУ

О том, что украинские вооруженные формирования несут чудовищные потери, было известно давно. Но сейчас этот факт стал настолько очевидным, что о нем уже начали писать западные СМИ. Даже официальные представители Киева, пусть и осторожно, начали признавать масштабные потери своей армии. Однако красноречивее любых слов говорят действия.

«Зеленский подписал документ об отправке членов территориальной обороны в зону боевых действий. Как рассказывают знающие люди, такая была халява, особенно в Киеве — хорошие деньги, вся служба — пару часов в день на чеке (блокпосту), внимание дам бальзаковского возраста, красивые фотки в соцсетях. А тут бац — на убой в Северодонецк. Не подфартило», — сообщил о попытках восполнить потери украинской армии телеграм-канал «МИГ».

При этом автор поста отметил, что территориальную оборону Киев и раньше использовал в зоне боевых действий, однако принятый закон позволяет признавать её участников дезертирами в случае отказа участвовать в боях на передовой, хотя до этого такой возможности юридически не было.