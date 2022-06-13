Статья в чешском издании Časopis argument под авторством экономиста Илона Швигликова, в которой утверждается, что Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 13 июня в социальной сети «ВКонаткте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Россия-то, может быть, и будет рада сложившейся ситуации на рынке энергоносителей, но кто эту ситуацию создал? Не сама же Россия, верно?» — обращается Денис Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что антироссийская санкционная политика привела лишь к укреплению позиций России в мире и грандиозным экономическим проблемам для стран Запада.

«Слабо сказано. Россия не радуется, а торжествует!» — считает Азат Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Россия радуется своему верному пути, а всех препятствующих ей она использует как ступени к своему восхождению», — написал Дух Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что удивляться такому исходу не надо, потому что именно такой сценарий описывал российский президент, когда пытался вразумить европейских политиков.

«Путин уже не раз говорил Западу, что санкции идут на пользу России! А они в ответ смеялись. Смеётся тот, кто последним смеётся!» — напомнил Майкл Ж.

«Сначала Европа радовалась, а теперь ровным счётом наоборот. Пришло время радоваться России, а Европе плакать», — указывает Игорь Ф.

Часть людей пишет, что Россия — чужая Чехии страна, но почему весь коллективный Запад не заботит судьба своей экономики, которая начала трещать по швам.

«Особенно предприятия гиганты пострадали, которые зависят от российского сырья, сидят на грани банкротства и совсем не радуются», — отмечает Андрей С.

«Просто не надо было в панике вводить санкции, а следовало головой думать. Но вместо этого Европейский союз думает об интересах США, так что хана Евросоюзу в ближайшие годы». — предрекает Антон В.

Ряд пользователей указывает на то, что попытка оказать давление на Россию и поддержать Украину полностью провалилась.

«Балбесы ввели санкции, а потом подсчитали и прослезились. Самое смешное, что санкции вводили из-за Украины, типа хотели помочь ей. На данный момент от такой «помощи» бандеровцы лишились порядка 27% «своей» территории и всего советского ВПК, который им построил русский народ. Вот вам эффективные западные стратеги. Идём дальше», — пишет Сергей Г.

Нашлись и те, кто совсем не рад тому, что устроил Запад в попытке задавить Российскую Федерацию.

«Опять всё перевернули. Срывающий с дерева яблоко, радуется яблоку, а не тому, что у дерева теперь яблок меньше. Выставляют нас борцами с яблонями», — пишет Ольга Б.

«Россия ничему особо сейчас не радуется. У нас спецоперация идёт полным ходом — тут не до улыбок. Нацисты истязают людей, а российские парни гибнут, освобождая братский народ от душегубов», — указал Виталий Б.

Никита Третьяков Вручение государственных наград военнослужащим-участникам спецоперации

Напомним, 13 июня чешское издание Časopis argument опубликовало статью за авторством экономиста Илона Швигликова, которая утверждает, что Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.