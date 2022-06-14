Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что из-за высоких потерь среди вооружённых сил Украины Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем неизбежно погибают в боях, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Как цинично! Вот сам пусть и едет рисковать жизнью ради нацистских идеалов!» — призывает Коминтерн К.

Многие пользователи оказались шокированы тем, насколько цинично украинское командование поступает со своими солдатами, большинство из которых попало на войну против своей воли.

«То есть отправка украинцев на верную смерть — это неизбежность?! Он идиот или как?! А он пробовал не отправлять людей на убой? Если их не отправить, то они не отправятся и останутся в живых!» — подметил Антон В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев избрал для себя самую омерзительную, но вместе с тем и неэффективную, стратегию ведения боевых действий, какую только можно было себе представить.

«Да уже во многих странах поняли, что спонсировать необученных солдат — деньги на ветер и приводит к моральному разложению. Но изменить политику — это, значит, признать себя недееспособными. Поэтому всё затягивается. Но реакция Запада прямо пропорциональна военным успехам России. Будут дальнейшие успехи российской армии, будет и признание своей несостоятельности», — считает Ева А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп»

Часть людей полагает, что у отправленных на убой украинских военных есть один шанс на спасение — сдача в плен российским войскам.

«Хорошо, что украинские новобранцы десятками и даже сотнями в плен сдаются, не желая умирать за украинское днище. И правильно делают!» — поделился своим мнением Сергей С.

«Всем, кто не хочет умирать в окопе за наркомана Зеленского, просьба просто отказаться от сопротивления, а лучше и вовсе оставить оружие на месте и с белым флагом перейти на сторону России. От этого будет всем лучше и в первую очередь вам и вашим родственникам», — обращается Михаил Н.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы всё меньше и меньше хотят умирать за сомнительные амбиции своего командования.

«Вот вам и две большие разницы: со стороны России наши ребята даже отдыхать не хотят, пока, говорят, не уничтожат нацистов, а на Украине всё меньше и меньше желающих воевать за нацистский режим, приходится даже насильно неподготовленных гражданских в вагоны паковать и на фронт отправлять», — отметил Гидеять Т.

Нашлись и те, кто уверен, что украинские мужчины могут избежать мобилизации, но, судя по всему, не настолько сильно они этого хотят, чтобы предпринять для этого какие-то действия.

«Могилизация украинских мужиков набирает обороты, впрочем, их уже даже и не жалко. В ВСУ их быстро обучают терроризму и стрельбе по мирным жителям, так чего их жалеть?! Хотят убивать несогласных — пусть будут готовы быть убитыми», — подметил Михаил П.

Напомним, 13 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил в беседе с Economist о том, что из-за высоких потерь среди вооружённых сил Украины Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях. Руководитель украинского военного ведомства подчеркнул, что выбора у командования нет и такой исход событий является «неизбежным».