Заявление главы министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование» и «высоки шансы, что Россия не проиграет», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Ragaiselis Габриэлюс Ландсбергис

«Дети и внуки фашистов думали, что они смогут повторить 1941 год. Они думали, что они разложили морально духовно Россию, и были уверены, что теперь-то они победят, натравив и снабдив оружием братский России народ. А сами, как шакалы, прячутся в кустах, будут выжидать, когда медведь будет ранен, чтобы напасть. Но тут что-то пошло не так», — отметил Kombo S.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Литвы сделало максимально мерзкое заявление, расписавшись в том, что Вильнюс недоволен украинскими войсками, которые недостаточно хорошо задерживают продвижение российских войск за счёт своих жизней.

«Вот ведь твари! Чужими руками ведут войну, но ещё и расстраиваются, что украинцы слишком плохо воюют!» — написала Нина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Литва напрасно надеялась на проигрыш России, которая обладает одной из самых эффективных армий на планете.

«На что Литва надеялась? У их правителей, похоже, в голове опилки вместо серого вещества. Как могут блохи повлиять на медведя? Только что зуд неприятный вызвать, не более», — уверен Андрей Ф.

«Я в шоке с таких политиканов. Он реально думал, что Украина, пускай даже со всем оружием Европы и Америки, сможет остановить страну, у которой армия номер один в мире, причём с богатейшим арсеналом современнейшего оружия. Ржачно, конечно, такое от литовца слышать», — пишет Серёга Г.

Часть людей полагает, что главе литовского МИД надо просто почаще смотреть украинские средства массовой информации, каждый день сообщающие о невероятных успехах ВСУ и постоянных провальных наступлениях российской армии, которые так и не смогли освободить Мариуполь, Северодонецк и другие неприступные крепости нацистов.

«Вот что нужно иметь в черепной коробке, чтобы верить в успех Галушкиного Каганата? Правильно, ничего. Это или полный идиотизм, или тонкий троллинг украинцев. Кстати, наркоманы из руководства Украины скулят, что у них успехи на всех направлениях: на земле, в воздухе, на воде и под водой. Откуда разочарование у главы МИД Литвы? Надо просто верить», — считает Сергей Г.

Ряд пользователей советует Литве смотреть на свою внутреннюю ситуацию, которая кризисная, но уже зимой обернётся настоящей катастрофой.

«Малахольные недоумки. Чем думать об Украине, которой уже практически нет, лучше бы подумали о себе. Вспомнили бы, что осень очень близко, а за ней всегда бывает зима, как правило», — отметила Мария У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Ну, вообще-то он рано ещё разочаровывается. Песня до конца не спета, хлопать ластами ещё рановато! Ух! Через полгода зима, там видно станет, что с ластами делать: то ли хлопать, то ли склеивать!» — поделился своим мнением Сергей А.

Напомним, 13 июня глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в беседе с Foreign Policy о том, что успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование». Ландсбергис вынужден признать, что «по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет».