Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно, если официальный Киев пойдёт на уступки, в том числе и территориальные. Об этом 12 июня в ходе пресс-конференции в Финляндии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Лакомый кусок

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир», — отметил он.

Политик также уточнил, что военный альянс намерен оказывать Киеву помощь, обеспечивая Украине более сильную позицию за столом переговоров с Россией.

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Заявление генерального секретаря военного альянса обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО интересуют лишь территории, но не люди, и если бы не «помощь» Запада Украине то всё, возможно, было бы иначе. Были и те, кто счел слова Столтенберга «стадией торга».

«НАТО почувствовало, что военные действия дорого обходятся им», — отреагировал Andrey S.

«Да уж, помогли так помогли…» — с сарказмом отреагировал Zloy Volk.

«Ну классика: отрицание, гнев, торг, принятие. Сейчас уже на третьем этапе, осталось чуть-чуть», — пишет «ФАВ».

«Согласен. Значит, скоро будет стадия «принятие», — ответил ему («ФАВ») Вячеслав М.

«Да, это стадия торга. Теперь главное, чтобы в Кремле не повелись», — отметил КотЪ-ZvездочетЪ.

«Что изначально мешало выполнять условия Минских соглашений?» — в свою очередь недоумевает Empty Words.

«Глупые и наивные. Верили успокоительным речам из Европы и США. Украина рассчитывала, что весь мир побежит им на помощь. Так и не поняли, что «обещать и жениться» — это не одно и то же», — ответил ему (Empty Words) Вячеслав М.

(сс) Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг

«Надо всё забирать. Иначе это никогда не закончится», — написал Рашид Ю.

«Мир будет, когда всю Украину в состав РФ вернём», — отреагировала Alena T.

«Нет. Западную пущай поляки забирают. Они очень любят бандеровцев», — ответил ей (Alena T.) «Спи».

«То есть всё равно рано или поздно Украина пойдёт на переговоры — вопрос лишь в том, сколько территорий выйдет из состава Украины, и плевать, что погибнет много ребят украинцев, главное, какой ранг будет у Украины, когда она всё же подпишет договор с Россией», — задумалась над словами Столтенберга Наталья.

«Украинцам надо понять, что разговор идёт о территориях! НАТО нужны территории, а не украинцы! Земли им нужны, как и много сотен лет назад! Украинцы не нужны, они даже представляют опасность для ЕС!» — подчеркнула Маргарита.

«Ещё через три месяца приходите», — шутит Kazakh Lion.

«Вот и началась дележка Украины на официальном уровне», — написал Sergey N.

«Если бы не помогали, то и мир был бы и Украина цела. НАТО, не помогайте», — призвала Елена.

Военно-гражданская администрация г. Мелитополя Флаг России в Мелитополе

«Думаю, когда они перестанут помогать, от Украины останется западная часть! Хотя, может, и нет!» — задумался Vadim.

«НАТО помогает разве что лишиться большей части Украины», — также добавил Silvent.

«Цена уже ясна. На людей им плевать… важно оставить хоть кусок земли», — комментирует Алла.

«С такими помощниками враги не нужны», — отреагировала Ксения.

«Чем больше помогают, тем больше цена будет… Изначально был только Донецк и Луганск, а уже Запорожье и Херсон присоединились… Дальше — Харьков и Одесса», — подытожил Павел С.