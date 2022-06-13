Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем. «Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии (для разблокировки портов и вывоза зерна)», — приводит слова Зеленского «РБК Украина».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Hüseyn Abdulla пишет в азербайджанском новостном телеграм-канале:

@Abdul579: »Кто-то доиграется уж не на шутку».

Murad Aliyev: «Интересно, кто-то там говорил, что ракет хватит потопить весь флот русских на Чёрном море».

А. Г: «Вот-вот, как только дело идет к добру, этот актер опять играет свою роль».

Марьям Назарова: «Нельзя зерно вывозить, тем более сейчас».

Надежда Бахматова: «А зачем Украине есть, простой народ Украины будет сыт любовью Запада и Америки! Достаточно, чтобы чувствовать себя сытыми и счастливыми!»

«Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25 процентов», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, отметив, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов, — пишет «Кавказское бюро».

KlassA: «Что сказать?.. Турции сейчас тяжело, сильная инфляция, нужно кормить свой народ. Аллах в помощь Турции».

@veliore: «Каждый должен думать о своем народе. Так что правильно».

stalski: «Турция и Россия под шумок пушек тырят украинское зерно. Бидона кинули. Зеленский обижен».

LEYLA TURAN: »Турки умные, знают, что делают».

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Турция, РФ, Украина и ООН продолжают обсуждать, кто будет разминировать украинские порты, вывозить зерно и сопровождать эти суда, сообщает минобороны Турции.

@Yunis_Alyasov: «А что тут обсуждать? Кто заминировал, тот пусть и разминирует».

Пользователь YouTube призывает Турцию не вести переговоры с министром иностранных дел России:

Эльдар Тахирович: «Турция, не дружите, не верьте Сергею Лаврову, не ведите с ним никаких дел, этот человек ударит в спину исподтишка».

Курбан Хюсеинли: «Всё очень просто: если зерно заберет РФ, то это голодомор, а если ЕС или США, то это лечебное голодание».

Вовчарик: «Обдурили украинцев. Больше добавить нечего. Теперь Украину ждут голод и холод. И сомневаюсь, что им кто-то поможет».

Фарида Рахматуллаева: «Бесплатная земля очень дорого стоит и урожай на ней выросший, думаю, труд народа, у которого забрали силой эту землю ненасытные капиталисты, когда они уже будут сытыми, все чужими руками гребут себе добро».

Шаин Осипов: «Не трогайте зерно, когда кончится война, народ сам решит».

Free Dom: «Турции лишь бы сейчас свое лицо рекламировать. Украине ни в коем случае нельзя идти на договор с Россией. Если РФ решит высадить десант, Турция умоет руки. И да, это говорю я, азербайджанец. Турция, точнее Эрдоган, никогда в жизни не пойдет на военную защиту Украины своим войском. А Путин только этого и ждет, когда разминируют всё для десанта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Zamira Asimov: «Турция должна сделать правильный выбор. Грабят страну со всех сторон все желающие… А что останется самим украинцам?»

@npeBeg: «Турция и здесь берет Европу за жабры. Мало было газового влияния, теперь уже продовольственное. Рискованно, но кризис — это время возможностей».