Матери содержащихся в России украинских военнопленных стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину. Об этом 12 июня сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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«Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — сказала она.

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Заявление уполномоченного по правам человека в России обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что просьбы украинских матерей логичны и их можно понять. Иные также указали на то, что украинские пленные должны восстанавливать Донбасс.

«Вот это поворот…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну правильно они считают. До конца СВО точно не надо возвращать», — отметила Tatyana M.

«Разумные женщины», — пишет Надежда Е.

«А так и будет! Если они не из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в плену они в безопасности», — написал 80 141.

«Матери знают, что лучше для их детей!» — добавил 72 569.

«Пусть сынкам сразу скажут сдаваться — и вся проблема», — пишет Александр К.

«Рабочая сила на восстановление разрушенных городов очень пригодится», — комментирует новость Светлана К.

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«А нам их кормить, тогда пусть работают, восстанавливают, что разрушили!» — отреагировала Вита К.

«Мудрый поступок. Жизни детей, мужей и отцов дороже амбиций клоуна…» — отметила Elena R.

«Каждая мать хочет спасти своего ребенка, особенно при таком отношении к их детям на Украине», — добавила Елена.

«Логично… Ради спасения детей, да… Но перевоспитывать их надо», — прокомментировал новость «Есть тут кто?».

«Правильно они думают, так и будет, пусть на работы по восстановлению Донбасса их отправят», — написала Natali M.

«Ещё лучше было бы, чтобы матери попросили, чтобы их сынки ущерб возмещали Донбассу, убирали мусор и т.д. Так было бы вернее и справедливее. А то получается какой-то санаторий: лечи, корми, крыша над головой», — добавила Русская Красавица.

«Думаю, среди пленных очень много тех, кого насильно мобилизовали и они при первой же возможности сдались», — предположила Irina.

«А никто их отпускать и не собирается… На восстановление Донбасса рабочие руки будут нужны еще лет 10–15. Пленный — это еще не значит прощенный! Сначала убивал, а потом сдался, и что?» — недоумевает Aleksandr M.

«Боятся снова на фронт попасть — вот основная причина», — отметила Elena.

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«Больше половины жителей Украины не хотят воевать. Их страшат тюрьма и репрессии. Вот почему они терпят своё правительство, мне совсем не понятно», — задумалась Ольга.

«Да пусть не парятся, скоро возвращать будет некуда», — смеется Евгений Владимирович.

«Дети шарахаются от своей неньки (речь об Украине. — О. П.), которая щебечет им на соловьиной мове, как от маньяка в фильме ужасов…» — отреагировала Марина.

«Это как раз понятно. Они России, в отличие от Украины, доверяют самое дорогое — своих сыновей, оставляя их на сохранение», — прокомментировала Elena.

«Какое правовое, демократическое государство! Лучше в плен, чем на родину!» — с сарказмом добавила Татьяна.

«Новый анекдот. Россия — «агрессор», но в плену у России безопасней», — смеется Олег В.

«В России надо открыть банковский счёт. На него должны перечислять средства матери, чьи сыновья находятся в плену и не хотят возвращаться. Деньги должны тратиться на продукты питания, носимую одежду, содержание охраны. А что они думали? Поддерживать курортные условия в плену стоит денег. Зато мытые, накормленные, в тепле и самое главное — живые!» — подытожил Игорь В.