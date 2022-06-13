Статья в американском журнале Foreign Policy, в которой научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас утверждает, что специальная военная операция России на Украине обнажила проблемы внутри Североатлантического альянса, где главенствуют США, но и остальные члены блока имеют право голоса, что затрудняет процесс принятия решений, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«А ведь надо было просто сидеть ровно на заднем месте и не совершать необдуманных телодвижений. Темнейший сказал: «Не суйтесь на Украину». Не послушали, сунулись. Каждый получит по степени заслуженности», — уверен Сергей Г.

Многие пользователи предположили, что НАТО всеми силами пытается придать себе значимости в условиях, когда его существование не только не предотвратило украинского кризиса, а скорее наоборот — в большой степени стало причиной начала российской спецоперации.

«Не для того ли, чтобы спасти НАТО, в альянс пытаются запихнуть Швецию и Финляндию? Видимо, действительно там всё очень плохо», — пишет Михаил Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО превратилось в излишне громоздкую структуру, которую становится не так уж и просто содержать.

«А почему тогда что Финляндия, что Швеция, теряя портки, наперегонки рванули в НАТО. Давайте, давайте! Финны без древесины, без российского электричества, без энергоресурсов, но зато в НАТО! Нет уж, спасайте скорее альянс. Пока он есть — Европа будет нищей», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

(сс) The White House Внеочередной саммит НАТО 2022 года

Часть людей полагает, что Россия своими действиями на Украине доказала всему миру, что НАТО не стоит и выеденного яйца.

«Конечно же, НАТО начинает трещать по швам, когда Россия дала ему по-настоящему существенный отпор. Когда Москва очистит Украину от нацистской мрази и установит чёткую границу без каких-то там буферов, тогда надобность НАТО для тех же США полностью отпадёт. Это будет значить, что бюджет организации будет стремительно пустеть и, как следствие, альянс скукожится до несущественных размеров. Правда, американцы сейчас готовят свой азиатский аналог НАТО, чтобы сдерживать Китай, но не факт, что у них получится что-то достойное», — написал Геннадий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что США стремятся получить полный контроль в Североатлантическом альянсе, чтобы более не считаться с мнением отдельных его членов.

«Дело в том, что США относятся к другим, как к рабам. Так же и с НАТО. Членов своего же альянса используют, не считаясь с их мнением. Раскол неминуем в НАТО», — считает Valerian D.

Нашлись и те, кто уверен, что НАТО просто бросило вызов сопернику не по своему уровню.

«Вам же, блин, сказано было чёрным по белому: «Кто будет нам мешать, тот получит по наглой рыжей морде! Поймаем в сортире — будем мочить в сортире!». Ну что тут непонятного! Конечно, в результате мы видим, что НАТО столкнулось с последствиями своего необдуманного поступка. Сейчас будут расхлёбывать», — написала Анастасия Е.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Напомним, 12 июня американский журнал Foreign Policy опубликовал статью за авторством научного сотрудника Центра анализа европейской политики Эдварда Лукаса, который утверждает, что специальная военная операция России на Украине обнажила проблемы внутри Североатлантического альянса, где главенствуют США, но и остальные члены блока имеют право голоса, что затрудняет процесс принятия решений.