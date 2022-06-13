Новое название бывшего ресторана «Макдоналдс» в Москве, который открылся под вывеской «Вкусно — и точка!», вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald’s

«Глупее название не смогли придумать?» — задаётся вопросом Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что новое название вызывает целый ряд вопросов относительно его лаконичности и удобности восприятия.

«И как люди будут объясняться на тему мест встречи? Раньше было «встретимся у «Мака». А сейчас? Даже адекватных предложений нет», — отметил Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что новое название для ресторана «Макдоналдс» вызывает у них неприятие: его просто неудобно использовать в простом общении.

«Заезжаешь такой в город и думаешь: «Надо бы зарулить, поесть во… «Вкусно — и точка»?» Как такое конченое название могло прийти в голову? Все называли эту забегаловку просто «Мак» или «Макдак». Почему нельзя было назвать как-то нормально, похоже на просторечное название? Непонятно», — пишет Вячеслав Л.

Часть людей полагает, что ничего кардинально не изменится, потому что посетители ресторана так и будут называть его по старинке — «Макдоналдс», невзирая даже на смену логотипа и названия.

«Мне кажется, все будут по старинке говорить: «Встретимся у «Мака». Они, наверное, в тех же местах останутся. Так что ничего не изменится», — поделилась своим мнением Мария С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM McDonald’s до закрытия

«Ну уж тогда как-нибудь типа «Точка вкуса», что ли, назвали, а этот вариант вообще не звучит, не смотрится и не выговаривается», — написал Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у владельцев «новой» сети ресторанов было невероятное количество вариантов названия, но они использовали почему-то самый неудачный из всех.

«Бред какой-то! Неужели они не могли обратиться к профессиональным рекламщикам, которые предложили бы адекватный вариант. Название должно быть коротким и выразительным, а то, что они сделали, — абсолютно противоречит этим константам», — считает Татьяна С.

«Из всех вариантов они выбрали один из самых тупых? Почему-то я не удивлён. Зато теперь все обсуждают этот «Макдак», словно смена названия у этого общепита — что-то очень важное, событие федерального масштаба!» — отмечает Саня Б.

Нашлись и те, кто уверен, что используй новый владелец российского «Макдоналдса» какое-нибудь красивое название, то никто бы с пеной у рта не обсуждал уже которую неделю смену бренда.

«Оголодали все, что ли? Носятся с этим «Маком», как курица с яйцом. Единственное место общественного питания в России? Не нравится название — идите в другое кафе, это проблемы тех, кто сейчас владельцем является», — указывает Светлана Р.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Новый ресторан «Вкусно — и точка!»

(сс) М.Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Новый ресторан «Вкусно — и точка!»

«Лично мне глубоко наплевать, как будет назваться этот «Макдоналдс», потому что я там не ем. Есть более достойные конкуренты, более вкусные, по крайней мере. Люди ходят в «Мак» только лишь потому, что он ассоциируется у российских граждан с успехом, с чем-то западным. Чувство неполноценности как есть», — пишет Михаил В.

Напомним, 12 июня в Москве открылся флагманский ресторан нового бренда «Вкусно — и точка!», который ранее был известен под названием «Макдоналдс».