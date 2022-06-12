Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что рост цен на бензин и рекордная инфляция в США стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Язык без костей и мозг без сознания! Но разницы нет: Байден, Трамп, Клинтон и другие. У них лишь одна цель — порабощение государств через насилие экономическое и военное», — поделился своим мнением Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден, по сути, предлагает американцев смириться с перспективой, содержать страну, расположенную на обратной стороне земного шара.

«Чего? Он совсем уже кукухой поехал? Жертвовать своей страной ради другой «страны», о существовании которой некоторые американцы узнали лишь после начала спецоперации Украины — это полнейший идиотизм!» — считает Alexandra N.

«Даже если хоть один процент этой «помощи» дойдёт до Галушкиного Каганата, самим американцам-то какой прикол от этого? Шедевральная логика у маразматика. Дед стал лепить в духе украинских президентов-наркоманов, которые из зрады стоят перемогу, выдавая, к примеру, сдачу в плен трусливых упырей за успешные операции. И не просто операции, а целые спецоперации! Кстати, у нас на Руси это называется не помощь, а медвежья услуга», — подметил Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что у президента США плодятся версии роста инфляции и цен на товары в Америке.

«Ему бы стоило уже определиться: либо Путин виноват в росте цен и инфляции на территории США, либо же это «субпродукт помощи Украине». Ну хотя бы кто-нибудь подсказывал ему, что следует говорить. Он уже на ходу сочиняет», — указывает Николай Г.

Часть людей полагает, что поддержка Украины за счёт простых американцев — это откровенная афера политической и финансовой верхушки США с целью распила колоссальных сумм денег.

«Пилят бабки, обнося кошельки простых американцев. А в это же самое время растёт количество миллиардеров среди наркоманов из шайки «Квартала 95» и щирыми нацистами. Выпиливаются тысячи затюканных, превращенных в безмолвное быдло, хуторян, возомнивших себя исключительными», — пишет Андрей Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

Ряд пользователей указывает на то, что окружению американского президента пора уже разработать последовательный план действий со всеми необходимыми объяснениями, чтобы Байдену не приходилось каждый раз выдумывать всё более и более нелепые оправдания.

«Байден уже не знает, как своё бандитское лицо отмазать. Маразматик, просто лети в Москву и проси у Путина отсрочку мирового кризиса, чтобы не по его душу он случился. Только проси после того, как принесёшь публичные извинения за оскорбления в адрес российского президента», — написал Толя Т.

Нашлись и те, кто посетовал, что, несмотря даже на такую ахинею, какую позволяет себе нести президент США, всё равно множество американцев искреннее верит в то, что деньги из их кармана изымаются ради «помощи бедным украинцам».

«Самое страшное, что полстраны верят этому маразматику, и он об этом знает. А иначе бы он так не говорил, а страну бы уже захлестнула волна возмущений», — предполагает Алиса О.

Напомним, 12 июня пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил на приеме нацкомитета Демократической партии о том, что рост цен на бензин и рекордная инфляция в США стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.