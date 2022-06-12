Заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Западу следует «найти место» для России и Украины после того, как украинский кризис подойдёт к своему концу, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

«Это скорее им придётся искать себе место в новом мире. Россия никуда не денется, она на своём месте. Это она указала место Наполеону, Гитлеру и прочим существам, а теперь укажет место каждому, кто осмеливается смотреть косо в нашу сторону», — указывает Раджаб Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что беспокойство о России со стороны США вызывает лишь хохот, потому что как раз-таки у Америки сейчас дела идут далеко не лучшим образом.

«Ой, спасибо, ископаемое. Лучше бы дедуля побеспокоился, чтобы в новом мире нашлось место для североамериканских штатов, которые уже давно не по чину шапку на себя меряют», — советует Артём Л.

Adrian Cadiz Генри Киссинджер

Некоторые комментаторы предположили, что Киссинджер намекает руководству США и Европы на то, что Россию необходимо затащить обратно во все западные контролирующие организации, чтобы продолжать качать из неё ресурсы.

«Не надо нам места в ваших продажных организациях. Это Европе придётся проситься в новый мир, созданный Россией! А США и Британии для нас вообще не существует больше!» — пишет Наталья М.

Часть людей уверена, что Россия решит свою судьбу сама, и помощники в этом деле ей не нужны.

«После всех последних событий, думаю, Россия сама себе найдёт прекрасное место, а там глядишь, и вам найдёт», — написал Виктор В.

«Россия вам всем указала, где ваше место, и показала миру, кто вы такие на самом деле. Так что новое место стоит искать вам, а не нам», — отметила Aliya A.

Ряд пользователей отмечает, что в скором времени уже Россия будет ломать голову над тем, куда же приткнуть этот коллективный Запад.

«Это Россия будет искать место для них. Нужны ли эти западные партнёры вообще России? На кой-чёрт нам будет нужно содержать их, поставляя им ресурсы? А кто они без наших ресурсов? Никто!» — поделился своим мнением Николай С.

«Генри, Россия всегда была, есть и будет на своём месте! США же, придётся заново искать себе место! Справедливость будет править миром, и таким преступникам, как вы, место в нём найти будет затруднительно», — обращается Владимир Т.

Нашлись и те, кто уверен, что в случае эскалации конфликта со стороны Запада, у России могут сдать нервы и Америка со своими союзниками окажется отходим местом мира, с которым ни одна уважающая себя страна не будет иметь дело.

«Напрасно, Киссинджер, напрасно. Россия сама укажет западу его место! А ваше место только возле параши!» — пишет Виктор Щ.

«Главное, чтобы вы по углам места себе не искали, если Россия всерьёз разозлится», — подметил Сергей Р.

Напомним, 12 июня бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью газете The Times, что Западу следует «найти место» для России и Украины после того, как украинский конфликт подойдёт к своему концу. Политик подчеркнул, что нельзя допустить, «чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе».