Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Молодец, Зеля! До последнего украинца, как хозяин приказал!» — написала Regina G.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский президент решил использовать участников территориальной обороны в качестве пушечного мяса из-за недостатка военнослужащих.

«Гонит на убой! Зеленский, ты скотина конченная, террорист и военный преступник!» — обращается Анатолий С.

«Мог бы денег сэкономить, если бы сразу на кладбище отправлял. Могилизация Украины пошла бы ещё более быстрыми темпами. Опять же не было бы десятков тысяч «без вести пропавших», у каждого бандеровца был бы свой «холмик», — подметил Михаил П.

Некоторые комментаторы отмечают, что в теробороне по большей части состоят простые граждане, которые только недавно узнали, как следует держать в руках оружие, но даже пострелять из него при этом ещё не успели.

«Да уж. Это насколько надо свой народ не ценить, чтобы людей, которые впервые взяли в руки оружие на верную смерть посылать», — написал Серёга Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей полагает, что численность теробороны после подписания президентом такого закона изрядно поредеет. Не так уж и много представителей этого формирования готова поехать непосредственно в зону боевых действий.

«И что теперь будут делать украинские звёзды, которые красуются в теробороне? Реально она фронт поедут или всё-таки сбегут как крысы?» — интересуется Юлия Н.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское руководство уже давно использует тероборону для сдерживания наступления российских войск.

«Тероборону из Львовской области пачками утилизируют уже полтора месяца, половину львовских рогулей положили на полях Луганщины, но официально денацифицировать украинцев хриплый наркоман разрешил только сейчас», — подметил Андрей Б.

Отдельные комментаторы гадают о том, кого же в следующий раз пошлёт на убой президент Украины.

«Следующими будут студенты и ученики старших классов. Зеленский точно выполняет приказ Бориса Джонсона — до последней капли крови всех украинцев», — поделился своим мнением Валерий Ф.

«Скоро Зеленский, как Гитлер, начнёт двенадцатилетних на войну отправлять. Местный гитлерюгенд, вроде как, уже имеется», — отметила Наталья Ц.

«Ну, а дальше что? Гитлерюгенд? Боишься конца, как Гитлер? Правильно боишься. Советуем тебе уже сейчас капитулировать, иначе придётся закончить, как твой кумир, — в бункере с дыркой в виске», — предупреждает Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто отмечает, что Зеленский ведёт свой народ к истреблению, хотя у него были все возможности избежать такой печальной участи для своей страны.

«Подписал бы в 2019 году мирное соглашение, которое обещал, но Зелебоба продолжил бомбить и поплатился за это. Он не политик и не дипломат, он наивный мальчишка, который ничего не знает и не умеет», — пишет Сурен Л.

Напомним, 11 июня издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий.