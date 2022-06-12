Лидер КНДР Ким Чен Ын, «железный Ким», как его иногда называют, направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину, в котором от имени народа и правительства Северной Кореи поздравил нашу страну и российский народ с Днем России. Основные тезисы послания, хотя они уже широко освещены, нуждаются в повторении:

Mil.ru Флаги КНДР и России

под руководством Владимира Путина российский народ, «отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку»;

отношения КНДР и РФ, которые вступили в новую фазу после первой встречи лидеров двух стран в апреле 2019 года во Владивостоке, «будут и дальше динамично развиваться и укрепляться во всех сферах, в том числе в защите международной справедливости и обеспечения глобальной безопасности»;

еще более тесным станет «тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами»;

КНДР «твердо намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их».

Прежде всего о достаточно широком и многозначном контексте, в который эти слова помещены. Во-первых, совсем недавно, 27 мая, при голосовании в Совете Безопасности ООН Россия вместе с Китаем наложила вето на проект резолюции, предполагавший ужесточение против Пхеньяна режима санкций. Формальным поводом к появлению такого проекта, предложенного конечно же Вашингтоном, стало проведение в КНДР серии ракетных испытаний. В текущем году состоялось уже 18 пусков, последние — 5 июня, уже после отклонения проекта антисеверокорейской резолюции. Иначе говоря, российская и китайская поддержка важны для КНДР, ибо республика последовательно занимается укреплением своей обороны, подвергаясь неимоверному давлению коллективного Запада и его дальневосточных марионеток. Негативный опыт контактов Ким Чен Ына с прежним президентом США Дональдом Трампом неопровержимо зафиксировал стремление Вашингтона в одностороннем порядке добиться ядерного разоружения КНДР в ответ не на американские гарантии безопасности, а на американские обещания таких гарантий, нулевую цену которым давно знает все человечество.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Нынешний президент Джо Байден продолжает эту линию своего предшественника-антагониста, не собираясь брать на себя никаких конкретных обязательств по безопасности КНДР, которой непосредственно угрожают совместные силы Южной Кореи, в которой к власти пришла проамериканская группа влияния, и США, располагающих на юге Корейского полуострова 50-тысячным воинским контингентом. Дважды в год объединенные силы Сеула и Вашингтона проводят военные маневры, имеющие агрессивную, наступательную направленность. Единственное, что Байден в этой ситуации предлагает Пхеньяну — расширение спектра американских угроз, демагогически передавая Ким Чен Ыну «привет», означающий, что позитивная повестка для возобновления диалога с КНДР у США отсутствует и они полностью полагаются на угрозы и диктат.

Во-вторых, в ответ на демагогические ссылки критиков Пхеньяна на ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), помимо констатации факта выхода КНДР из этого документа и, следовательно, свободу от обязательств по нему, надо подчеркнуть три вещи. Первое: без ракетно-ядерной программы и ракетно-ядерного щита КНДР перед США фактически безоружна, и США добиваются «денуклеаризации» именно с той целью, чтобы с позиции силы продиктовать Северу свои условия. Второе: без ракетно-ядерной программы и ракетно-ядерного щита КНДР фактически безоружна и перед Югом, особенно с учетом его альянса с Вашингтоном. Всем понятно: разделение единого народа — аномальный зигзаг истории, и рано или поздно он будет выправлен. Вопрос, на каких условиях. Самодостаточность Севера, в первую очередь оборонная, — лучшая гарантия от повторения сценария немецкого «объединения», фактически «аншлюса» с поглощением Западом восточных земель бывшей ГДР. Третье, если рассуждать на весьма отдаленную, но не теряющую актуальность перспективу объединения: без северного ядерного потенциала гипотетическая единая Корея останется такой же американской марионеткой, какой в Европе осталась ФРГ, а в Азии является Южная Корея. Наличие собственного зонтика безопасности на уровне членства в «ядерном клубе» сразу же выводит такое объединение в «высшую лигу» мировой политики, делая ненужным военное присутствие США на юге полуострова. Поскольку американские стратеги стараются глядеть далеко, то нет сомнений, что перспектива вылета и потери такого плацдарма их не радует, побуждая включать все ресурсы профессиональной демагогии, чтобы затормозить развитие КНДР так же, как США пытаются тормозить развитие КНР. Это очень хорошо, судя по всему, понимал прежний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, отсюда его роль «амортизатора», смягчавшего американский нажим на Пхеньян. Понимает ли это преемник Муна — Юн Сок Ёль, еще предстоит осмыслить, но первые шаги не вполне утешительные и говорят пока о стремлении нового президента «понравиться» Вашингтону.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В-третьих, американские односторонние требования к Северу и его лидеру Ким Чен Ыну тем более двусмысленны, что сам Вашингтон отнюдь не сбавляет оборотов в противостоянии, а наоборот, «закручивает гайки». Но повестке дня Мадридского саммита НАТО, намеченного на конец июня, — вопрос очередного блокового расширения, седьмого по счету, если считать шестым фактическую аннексию альянсом Швеции и Финляндии. Но в отличие от всех предыдущих раундов — от вовлечения союзников СССР по Варшавскому договору до попыток НАТО влезть на Украину и в Молдавию — речь идет о распространении блока за пределы зоны своей геополитической ответственности, которая, помимо всего прочего, зафиксирована в самом названии блока. Остается открытым вопрос о том, что собирается делать «North Atlantic (!) Treaty Organization» в АТР, который обходным маневром расширен и переименован вашингтонскими стратегами в ИТР — Индо-Тихоокеанский регион. А ведь и президент Южной Кореи, и японский премьер, да и другие участники американской системы альянсов на Тихом океане получили приглашения и собираются в Мадрид. Следовательно, расширение НАТО за счет данного региона — лишь вопрос времени, и отдельная тема, поступят ли в этом случае США честно и переименуют ли организацию в GUTO — «Global & US Treaty Organization»? В любом случае сам факт явочной интеграции в НАТО Сеула и Токио (участие каждой из этих столиц наделено собственными специфическими смыслами, отсылающими как к истории, так и к современности) делает попытки расширения режима санкций против КНДР, которым озабочены США, еще более конъюнктурными и двусмысленными.

В-четвертых, помимо серии стратегических угроз, обусловленных самим фактом военного противостояния США с КНДР, американская сторона в эти дни пытается реализовать в адрес Пхеньяна и непосредственный спектр угроз. Состоится или нет новое северокорейское ядерное испытание, «подготовку» которого якобы «зафиксировали» спутники орбитальной группировки США, — еще вопрос. Но оскорбительные угрозы, выдержанные в духе высокомерия собственной «исключительности» — уже налицо. «Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое …дадим решительный ответ», — так высказался на днях в адрес КНДР советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Сближение Северной Кореи с Китаем и Россией в этих условиях — естественный и закономерный ответ на вызовы, с которыми республика сталкивается в непростой период истории, когда по решениям прошедшего в январе 2021 года VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) работает над ускорением экономического и социального развития. И коль скоро Байден, предвидя скорое поражение своей партии и уход от власти, форсирует «политику альянсов» в пресловутом «ИТР», три столицы Большой Евразии — Москва, Пекин и Пхеньян — не только вправе, но и обязаны ответить консолидацией собственных усилий в противостоянии агрессивным поползновениям Вашингтона. Именно это скорее всего имеет в виду Ким Чен Ын, когда говорит о «тактическом и стратегическом сотрудничестве», которое, будучи выдержанным в духе Владивостокской встречи двух лидеров 2019 года, включает ряд важнейших аспектов, в том числе, несомненно, военно-технический и военный. Не мы — не Россия, не Китай и не КНДР — своими действиями разрушаем сложившуюся мировую политическую систему, подрывая ее основы даже в таком деликатном аспекте, как вывод на глобальный уровень военной организации НАТО, которая изначально имела региональный статус. Этим из года в год занимаются США, в том числе путем постановки НАТО вровень с ООН, что подкрепляется организационными усилиями Вашингтона и по формированию «параллельного» дипломатического «мирового центра» в образе «саммита демократий». И не мы себе в угоду, а США позволяют себе грубо вмешиваться во внутренние дела стран, которые прилегают к нашим границам, беспардонно организуя там внутренние кризисы, меняя власть и создавая тем самым угрозы нашей безопасности. Список таких стран только в текущем году, хотя не минуло еще и шести месяцев, уже достаточно обширен — от Казахстана, Украины и Молдавии до Японии, Южной Кореи, Пакистана и др.

Обратим внимание: в США очень хорошо отдают себе отчет в том, что стратегическое взаимодействие на востоке Евразии очень сильно подрывает планы коллективного Запада и ставит под сомнение успех его нового «крестового похода» за глобальным доминированием. Безудержную активность в дни своего 99-летия развил Генри Киссинджер, который сначала в Давосе, в конце мая, а сейчас в статье для британской Sunday Times настойчиво продвигает мысль о том, чтобы не допустить альянса Москвы и Пекина, третьей стороной которого все активнее становится Пхеньян. Что только, какие «наживки» и «морковки» для проамериканской «пятой колонны» внутри России и активизация европейских «мозгов» (или что там от них осталось), в ход не идёт, чтобы выдрать Россию из такой модели стратегического взаимодействия, привязав обратно к Западу. Украине Киссинджер советует «поделиться территориями», то есть готов «расплатиться» за лояльность Москвы не из своего кармана; США и Европу этот «Кощей бессмертный» призывает «отыскать России место» в западном миропорядке, чтобы ее оттолкнуть от Китая. Самому Китаю тем временем адресуется экспоненциальное нагнетание напряженности вокруг Тайваня, вынуждающее даже представителей оборонного ведомства КНР делать жесткие заявления, рассчитанные на охлаждение пыла поджигателей войны перспективой неминуемого военного же ответа.

U.S. Department of State Генри Киссинджер

Поэтому действия России и Китая в Совбезе ООН по пресечению американских попыток ослабления КНДР следует признать правильными, вне зависимости от той части международно-правовых норм, что была сформирована в другие, «мирные» времена. Ревностная приверженность формализму в условиях начавшегося транзита мирового порядка от системы диктата к многополярному равноправию объективно наносит международному миру и безопасности гораздо больший ущерб, чем поддержка сил, которые на мир, безопасность и стабильность объективно работают. И опять-таки, не нам в Евразии, а именно американцам принадлежит пословица, что «добрым словом и кольтом можно добиться большего, чем одним добрым словом». Поздравления Ким Чен Ына, подкрепленные апелляцией к истории и традициям дружбы народов России и КНДР — еще один кирпичик в фундамент здания новой системы глобальной безопасности, которое возводится на наших глазах. И которое ограничит милитаристские амбиции коллективного Запада на всех потенциальных театрах военных действий, где он готовится применять военную силу.