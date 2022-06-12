Чиновник генерального штаба украинской армии 10 июня устроил стрельбу в одном из спальных районов Киева. Об этом 12 июня в социальных сетях сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

«В пятницу в городе Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать. По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — приводит слова министра ИА Красная Весна.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило поведение сотрудника генерального штаба ВСУ. Впрочем, ряд участников обсуждения отметили, что это реалии постмайданной Украины.

«То ли еще будет! Сколько оружия не пойми у кого», — отметил 1364.

«Страна превратилась в одно Гуляй-поле», — пишет Ольга.

«Крыса штабная решила свои перья распутить», — комментирует инцидент «Миг3311».

«Разжаловать и рядовым на передовую на восточный фронт», — с сарказмом добавил Артем.

«Мужики простые умирают в горячих точках, а пьяное быдло балдеет и творит беспредел. Привык за 8 лет безнаказанно убивать. В этом вся Украина», — не выдержала Anita.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это он увлекся алкоголем, отмечая День России», — пошутил Sergey060 781.

«Отмеченный им день России был окончен праздничным салютом… Никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — также пошутил Евгений.

«Дай обезьяне гранату», — пишет Винсент В.

«Это всё от безнаказанности! И вседозволенности!» — считает Евгений.

«И где здесь честь офицерская? Ну прямо поведение махновца. Может, я чего-то путаю? И у них такое поведение прописано законом?» — недоумевает Лариса.

«С такими «защитниками» враги не нужны», — добавил 99 255.

«Вот такие царьки в форме ходят по Киеву гуляют и свинячат, а простых наивных отправляют на убой… Вот в этом вся Украина», — отметил Павел.

«Какая власть, такая и армия. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Армия Украины… убивает собственный народ», — написала Елена.

«Что удивительно. Такая ерунда происходит с 2014 года. На Украине много таких «на колчаковских фронтах раненных», которым все должны. Тем более учитывая особенности комбатантов», — отреагировал Данила Т.

«Они с простыми все герои. Крысы штабные. На передок не выгонишь…» — прокомментировал инцидент Дмитрий Ф.

«А полиция зачем? Обычных граждан ломать за переход улицы в неположенном месте или майку с гербом СССР? Это быдло отмажут ещё и наградят. УГИЛ в центре Европы!» — возмутился Богдан С.

«Настоящий герой Украины», — с сарказмом отреагировал Игорь D.

«В Донбасс его, в Донбасс», — подытожил Eduard.