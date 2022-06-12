Украинские власти должны приложить более активные усилия для реформирования и модернизации Украины на пути к вступлению в Европейский союз. Об этом 11 июня в ходе визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Политик отметила, что «Украина… уже была на хорошем пути» до начала Россией спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, нынешняя ситуация является огромным «стресс-тестом».

«И вся страна активизируется. Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас», — цитирует политика ТАСС.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли слова главы ЕК издевательством.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве

«Модернизация полным ходом! Был Маріуполь — стал Мариуполь. И т. д. Ждём Миколаїв в Николаев», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну вот всё и проясняется. Говорить Украине сейчас такое — это издевательство. И лишнее доказательство того, что никто и не собирался брать ее в ЕС», — отметила Елена М.

«Стоило для этого заявления тащиться в Киев или своим визитом пилюлю подсластила?» — недоумевает Татьяна.

«Скоро не станет Украины и не будет никаких проблем», — пишет Игорь.

«Могли бы и не обещать Украине ничего. Можно было бы избежать многих проблем. Наобещали и теперь в «кусты»…» — написала Валентина.

«Так они уже три месяца процесс реформации проходят», — с сарказмом добавил ED.

«Женщина из параллельного мира», — прокомментировал слова политика «И».

«Мы вам перезвоним», — смеется Аскольд.

«Сейчас Россия отреформирует Украину, а потом примите, если будет что принимать», — иронизирует Marina L.

«Это они так глумятся, надо понимать?» — недоумевает Наталья.

«Дурят народ Украины уже много лет», — добавил «Мс».

«Короче, как всегда. Двери открыты, но вы попробуйте найти эту дверь…» — пишет Alexey.

«Другими словами: мы типа друзья, но кушать вы всё равно будете за сараем из корыта, и на людях не вздумайте ко мне подходить», — проиллюстрировал ситуацию один из участников обсуждения.

«Разводят как лохов. Это как выделили 40 млрд. Оставили их в Америке, а эти деньги теперь должна Украина. Хорошая помощь! А если посчитать и проценты. Куда Байден их будет девать на том свете?» — отреагировала Elena.

«Тётя Урсула зачем ездила?.. Такой текст можно и по мейлу отправить», — написал Alex.

«Уже все они легализовали, что можно. Не подходит для Европы?» — поинтересовалась Ольга.

«Ну они реформируют. И модернизируют. Для вступления… в Польшу», — комментирует Dmitry 755.

«Мне кажется, Украину уже так переформатировали, что просто дальше некуда», — добавил Jay.

«Она имеет ввиду трансформироваться в Польшу как можно скорее. Это самый быстрый путь в ЕС!» — с сарказмом подытожила Anastacia.