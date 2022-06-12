Заявление депутата канадского парламента от Либеральной партии Ивана Бейкера о том, что усталость Запада от украинского кризиса выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Единственный вопрос к украинцам: что вам в 2014 году сделали «москаляки», которых вы вдруг неожиданно захотели отправить на гиляку, когда начали скакать на площадях?» — спрашивает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский режим встал поперёк горла уже такому количеству стран, что они готовы завершить украинский конфликт любыми способами.

«Вот вам итог скачек на евромайдане. Этот самый Запад, ради которого Украина принесла столько жертв, благополучно сливает свою покорную марионетку», — указывает Мартин Г.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

Некоторые комментаторы отмечают, что России не надо ждать разрешения от Киева на то, чтобы установить свой контроль над той или иной областью.

«Запад там к чему-то призывает, но нам-то на кой в России очередной бессмысленный договор с Украиной? Они прошлые-то толком не соблюдали, что уж говорить о третьем? Перегруппируются, поставят сотни РСЗО, танков, гаубиц. И что потом? Будут палить направо и налево, сметая города. Нет уж, мы знаем, к чему договорняки приводят», — отмечает Фёдор П.

Часть людей полагает, что даже забрав большую часть современной Украины, российское руководство не успокоится, ведь ещё множество оставшихся на свободе нацистов будут устраивать террористические акты в отношении русскоязычного населения.

«А зачем нам какие-то уступки? Никаких договорённостей с террористами и нацистами! Только полная капитуляция главарей ВСУшников, выдача военных преступников и проведение чисток на предмет выявления носителей нацистской идеологии!» — требует Роман С.

«Оставив неонацистам часть территории, все пограничные, а со временем и дальние районы будут постоянно подвергаться обстрелам, как Донбасс на протяжении этих восьми лет. Если даже будут божиться, что не будут, всё равно будут, потому что нацисты — это нацисты», — пишет Борис Б.

Ряд пользователей указывает на то, что нацистский киевский режим должен капитулировать, иначе его дальнейшее существование грозит миру новой ядерной войной.

«Мы не за гектары начали спецоперацию, а для достижения целей, которыми являются денацификация и демилитаризация всей Украины. Чтобы ни один нацист не вякал, не пищал возле границ наших и не грозился в последствии ядерным оружием», — подметил Шагит Б.

«Проблема не в территориях, которые Россия, если захочет, итак себе заберёт. Дело в киевской власти, которая будет стремиться посеять раздор на всём континенте. Пока Зеленский и его нацистская когорта не исчезнет с лица земли, покоя нам не будет. Лучше бы Канада принудила Зеленского подписать капитуляцию и предаться суду», — считает Булат Ж.

Напомним, 11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что усталость Запада от украинского кризиса выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий. Политик намекнул, что подобный исход хотел бы видеть, к примеру, французский президент Эммануэль Макрон, который уверен, что это успокоит Россию.