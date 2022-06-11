Информация, согласно которой порядка 300 украинских боевиков, заблокированных на северодонецком заводе «Азот», требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Классно, блин. «Эй, оккупант, ну-ка выпусти нас с завода, мы тут тысячу своих граждан в заложники захватили». Я прям валяюсь. Защитники, украинский вариант. Ну и кто тут оккупант, уроды?» — спрашивает Антон П.

Многие пользователи шокированы действиями военнослужащих украинской армии, которые вместо того, чтобы защищать мирное население, наоборот, используют гражданских в качестве заложников.

«Это что за армия такая? Заложники гражданские? Да это же полностью опустившееся государство, деградированная армия, морально и законодательно! Нацистский сортир Европы!» — ужасается Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские боевики ведут себя, как типичные террористы.

«Что-то непонятно: то ли ВСУ существует, чтобы защищать население, то ли население существует, чтобы защищать ВСУ. Прямо терроризм какой-то получается. Того и гляди, потребуют самолёт с полными баками и чемодан денег мелкими купюрами», — написал Ким К.

Часть людей напомнила о том, что Вооружённые силы России постоянно призывают украинских военных сложить оружие, но бандеровцы предпочитают спасаться за спинами гражданского населения.

«До сих пор им оставляли коридор для отхода, а они отказывались. Как только котёл захлопнулся, начинают ныть и просить о выходе. Везде у нациков одна и та же тактика», — подметил Abdulkadyr A.

«Такое ощущение, что нацисты с завода «Азот» не слышали про судьбу завода «Азовсталь», — пишет Ольга М.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

Ряд пользователей указывает на то, что ВСУ, засевшие на заводе «Азот», в любом случае обречены. Их ждёт либо плен, который обернётся для них судебным процессом и соответствующим наказанием, либо смерть.

«Белый флажок в зубы, руки вверх и на выход! Другого не дано! Или опять от Зеленского ждут деблокады?» — задаётся вопросом Лейсан Р.

«С террористами разговор короткий. Либо вы сдаётесь, подняв руки, либо вы будете уничтожены. Заложники дают вам время, но спастись вам не удастся», — указывает Андрей В.

Нашлись и те, кто отмечают, что Украина превратилась в откровенное террористическое государство с нацистской идеологией в её основе.

«В очередной раз террористы под руководством киевского неонацистского режима показывают свою суть. Бандеровцы стали особо опасным явлением, причём в центре географической Европы! ООН, прислушайся!» — призывает Rotabler S.

«Кого бы ни тренировали инструкторы из НАТО, будь то умеренная сирийская оппозиция, афганская правительственная армия или же отмороженные войска Украины, получается террористическая группировка, способная воевать лишь прикрываясь собственными женщинами и детьми», — считает Николай Б.

Напомним, 11 июня РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, согласно которому порядка 300 украинских боевиков, заблокированных на северодонецком заводе «Азот», требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей.