Отрицательный ответ украинского президента Владимира Зеленского на петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

«Ну правильно, он же ещё не всех украинских мужчин уничтожил. Было же сказано: «До последнего украинца», — отмечает Лидия Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский президент, судя по всему, готов пожертвовать всем мужским населением страны, лишь бы подольше удержаться у власти.

«Всё, как обещали их хозяева: «Война до последнего украинца». Сейчас уже начали женщин в армию «забривать». И это ужасно! Видимо, хотят реально уничтожить всех, причём ещё и руками русских, чтобы несчастные выжившие украинские дети-сироты потом до конца дней люто ненавидели всех русских и своему потомству эту ненависть по наследству как сокровище передавали! Но нам-то с этим нужно что-то делать! Зеленский культивирует нацизм», — указывает Art X.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент Украины узаконил рабство, принуждая своё население участвовать против их воли в боевых действиях.

«То есть таким образом Зеленский подписал указ о легализации рабства в своей стране. Пока все рабы не передохнут, он не успокоится. Вместо того чтобы подписать договор о перемирии и закончить уже эту войну, Зеленский утилизирует население Украины», — считает Элина В.

Часть людей полагает, что граждане Украины сами виноваты, что выбрали себе на голову в качестве президента сошедшего с ума наркомана с манией величия.

«А ведь украинцы за него голосовали. Теперь в полной мере получают «лучшую в мире заботу» от своего телевизорного уже не смешного любимца. Остальных адекватных людей жаль, эта тварь вам житья не даст», — уверен Саша С.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отдельные комментаторы отмечают, что восхождение Зеленского на пост президента Украины стало для страны началом её конца.

«Клоун, который смешил страну в роли президента, станет в итоге её последним президентом, похоронившим страну», — предрекает Артём И.

Ряд пользователей указывает на то, что пока украинское население не возьмёт ответственность за свою судьбу в свои руки, их будет ждать только смерть.

«И нет никаких протестов. Удивительно. Идут на убой, молча, понурив голову. А ведь как скакали, как скакали…» — пишет Нина К.

Нашлись и те, кто уверены, что украинцев от мирной жизни отделяет лишь фигура Зеленского — марионетки США, исполняющего приказы своего заокеанского хозяина.

«Не, ну главное ведь тут то, что украинцы это всё хавают. Идут на убой дальше, а это значит, что их всё устраивает. Давно бы признали его нелегитимным президентом, а так всё без толку», — поделился своим мнением Михаил К.

«Нормальный народ Украины, оставшиеся разумные украинцы, просто скиньте ублюдка с президентского кресла! Столько горя он принёс всем нам!» — призывает Михаил К.

Напомним, 11 июня на сайте украинского президента был опубликован отрицательный ответ главы страны Владимира Зеленского на петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет.