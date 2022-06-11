Посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, когда Германия поставит Украине вооружение. Об этом сообщается на сайте «Телевизионной службы новостей» (новостная программа, которая выходит на украинском телеканале «1+1»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«По состоянию на сегодняшний день… ни одна… единица именно тяжелой техники — по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки — ни одной не было поставлено на Украину», — посетовал он, добавив, что «где-то 22 июня» Украина получит семь самоходных гаубиц.

Позже ожидается поставка Украине самоходных артиллерийских установок Gepard, добавил он.

«15 «Гепардов» — до конца июля, еще 15 — до конца августа», — сказал он.

U. S. Department of Defense Gepard B2L

Сообщение украинского дипломата о том, что Киев получит семь самоходных гаубиц 22 июня, не оставило равнодушным пользователей социальных сетей, у которых возникла аналогия с началом Великой Отечественной войны. Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.

«Посол Андрей Мельник сообщил, что 22 июня на территорию Украины прибудут гаубицы из Германии. Символично! Аналогии напрашиваются сами собой. Шольц даже не стесняется свой нацизм показывать», — комментирует новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Главное, чтоб дальше Львова не уехали», — написал Юрий.

«Если это правда, то прекрасным ответом будет показательное уничтожение всего конвоя прямо на границе», — отметил Mikhail L.

«Надо встретить по русским обычаям», — иронизирует Неля Л.

«Заложники традиций», — с сарказмом добавил Борис Х.

«Хотят 22 июня к нам? Пусть 9 мая ждут нас у себя. Дебилы», — не выдержал Алексей Г.

«Как символично, наверное, ещё и в 4 утра?» — поинтересовался Tosha.

«Ну тогда ждите нас в мае в Берлине», — с юмором добавил A. Gotsman.

«Урок был плохо усвоен, похоже. Хотя должен был остаться в генетической памяти», — отреагировал Василий.

«22 июня ровно в 4 часа…» — написал Сергей К.

«Всё-таки дождутся они ответку за свои безмозглые действия», — пишет Нина.

«Надо же, какая символичная дата для прибытия вооружения… Немцы верны себе и своим традициям», — добавила Ольга.

«Танцевать на граблях — это нынче любимое развлечение в Европе», — отреагировала «Тень».

«Сомневаюсь о правильной дате, скорее всего уже где-то рядом едет! Никто в здравом уме не будет сообщать точную дату поставок!» — считает «О».

«Вспоминайте весну 45-го! Можем повторить!» — отметил Илья.

«22 июня. Немецкое оружие. Против России. Вот это их ждёт грандиозный конец! Ну зачем дразнить своими дебильными шуточками и без того злого мишку?!» — недоумевает Женек Н.

«К августу о зиме бы подумать», — добавила Валентина.

«История ничему не учит не только отдельных людей, а даже целые страны», — отреагировала Елена.

«После 22 июня, вы не поверите, приходит 9 мая!» — с сарказмом написал «Русский Украинец».

«Ну если это Мельник сказал, то не факт вообще», — считает Silver Way.

«Дата символичная, не забудьте грабли бонусом отправить», — смеется А. Л.

«Выклянчили-таки…» — подытожил Nfrsn.