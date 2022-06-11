Часть западного оружия, поставляемого киевскому режиму, предположительно исчезает из-за хаоса на Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отметил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан, военная продукция Европы и Соединенных Штатов может не просто пропасть, но также оказаться на черном рынке.

В свою очередь представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес сообщила, что предоставление Киеву военных систем «понятно, но небеспроблемно».

«Вам может казаться, что вы передаете вооружение людям, которых знаете и любите, но затем выясняется, что оно попадает совсем не в те руки», — отметила она.

Сообщение британского телеканала Sky News обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не удивились тому, что западное оружие, поставляемое Киеву, может оказаться на черном рынке. Были и те, кто считает, что Запад подготавливает такими сообщениями почву для прекращения поставок оружия киевскому режиму.

«Никогда [такого] не было, и вот опять», — отреагировала Олеся.

«Это Украина, это нормально», — с сарказмом добавил iMac.

«Вот и в ЕС [Украину] поэтому не принимают, они и их продадут», — написала Людмила.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

«Такое подозрение, что оружие даже до Польши не доезжает», — отметил Evgendolf.

«Пустите Украину в НАТО, технику вместе с инструкторами сбудут на чёрном рынке», — иронизирует Swetlana.

«Проснутся, а НАТО нет, — продали на черном рынке, перекрасили, переименовали в «НiТО» и продали», — ответила ей (Swetlana) Анна.

«Они его уже скоро в ЕС встречать начнут. Учитывая рост беженцев со всего мира и распространение оружия, в том числе ПЗРК и ПТРК, арабы и другие друзья ЕС скоро там такую суету наведут», — предположил один из комментирующих.

«Только бизнес… Ничего личного», — не без сарказма написала Elena.

«Скорее, инструкции по обращению с оружием НАТО не доходит до мозга солдат ВСУ», — также добавил Pasha812.

«Нормально — одну партию оружия можно продать Украине несколько раз, продал — выкупил на черном рынке по дешёвке и снова на Украину по полной стоимости. Суперприбыльный бизнес! Даже никаких транспортных расходов», — шутит Николай Ш.

«Так пойдёт, и нацистов на Украине обнаружат!» — прокомментировал новость Paul.

«Мало верится. Каким тогда оружием лупят по Донецку?» — недоумевает Victoria.

«Появление оружия на черном рынке будет одной из основных, если не основной, причиной прекращения поставки оружия Украине. НАТО подготавливает почву для прекращения поставок. Это видно и по участившимися случаям применения оружия в городах США. Сейчас подготавливается почва для прекращения поставок, но чтобы не обо*раться, нужна веская причина — оружие на черном рынке», — написал Фрол.

«Черный рынок оружия и весь мировой криминал вообще не существует сам по себе. Криминал на планете контролируют спецслужбы. Американцы планово через Украину насыщают черный рынок оружием, направляя его в нужные регионы и под свои задачи. И дело сделали, и руки не испачканы», — считает John Smith.

«Ну зачем наговариваете на поваров», — смеется Elena.

«Украина же самая коррумпированная страна мира, чего вы хотели? Вы им денег на восстановление дайте еще, они и их разворуют», — подытожил Иван.