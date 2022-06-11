Заявление представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого о том, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются лишь на оружие от Запада, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Что, уже всё продали?» — задаётся вопросом Иван К.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз украинские военные так быстро растратили весь свой боезапас, значит, никакие поставки из-за рубежа им не помогут переломить ситуацию.

«Ну, хлопцы, так вы всю Европу разоружите!» — обращается Оля Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты потратили все свои боеприпасы на мирных жителей.

«То они по городским кварталам стреляют, что является бессмысленным действием в рамках войны, то у них боеприпасы кончаются. Вы сами-то взаимосвязи не находите, бандеровцы?» — спрашивает Антон К.

«Они все свои боеприпасы тратят на бомбежку мирных жителей. Как только израсходовали весь боекомплект, и сразу к западному хозяину побежали просить ещё больше. Украина — словно марионетка. Сами ничего не могут сделать, только по указке действуют, а страдают обычные граждане, которых киевский нацистский режим терроризирует уже столько лет! Пора уже прекращать этот ужас», — поделился своим мнением Максим Ж.

Часть людей полагает, что Киев не получит достаточное количество вооружения, потому что Западу это невыгодно.

«Весь мир зарабатывает деньги на Украине. И Запад уже давно напрямую сказал, что будут воевать до последнего украинца. Так что не стоит представлять желаемое за действительное. Украинцы не получат оружие, чтобы победить. Они его получат исключительно для того, чтобы проиграть», — считает Евгений А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

Ряд пользователей указывает на то, что иностранное вооружение предназначено для иностранных войск, а для украинских военных это не годится.

«Без должного обслуживания это оружие не более чем инсталляция в ТЦ. Нужен транспорт, специальная техника, ангары и т.д. Кто им это всё предоставит за просто так? Я уже не говорю про обученных специалистов, которые всем этим будут пользоваться», — пишет Айсен Р.

Нашлись и те, кто отмечают, что Вооружённые силы России ликвидируют все запасы украинского вооружения, а также поставки техники, оружия и боекомплекта из-за рубежа, в рамках демилитаризации Украины.

«Мы наносим удары высокоточными ракетами по поставкам оружия на Украине с Запада. Какие бы поставки ни были — все они будут ликвидированы. Украина обречена. Пора уже солдатам ВСУ складывать оружие и расходиться по домам», — указывает Евгений К.

«С боеприпасами, думаю, у них всё пока нормально. Это заявление от украинских нацистов специально сделано для Запада, чтобы им поставили больше современного оружия. Не стоит верить их заявлениям и расслабляться», — предупреждает Сергей П.

Напомним, 10 июня представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил британской газете The Guardian о том, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются на оружие от Запада. Скибицкий подчеркнул, что киевский режим напрямую зависит о того, что даёт Запад.