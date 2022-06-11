Информация, согласно которой Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 17 дней бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении более 900 миллионов рублей, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Кто-нибудь напомнит мне страну, где за решётку посадили бы столько высокопоставленных чиновников?» — спрашивает Дмитрий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что в России наметилась конкретная тенденция — всё больше и больше чиновников высшего эшелона оказывается на скамье подсудимых по обвинению в коррупции и растрате бюджетных средств.

«На многих чиновников заводят сейчас уголовные дела. Кто же ставит таких деятелей на столь высокие посты? Надо что-то делать с источником таких кадров, иначе мы коррупцию никогда не искореним», — переживает Митя Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что кражи таких космических сумм должны становиться отягчающим фактором при рассмотрении уголовного дела и караться смертной казнью.

«Казнокрады себе не изменяют. Работают на износ», — отмечает Michael S.

«900 миллионов исчезли, а их и не заметили. Только подозревают. Сколько же денег вертится где-то, но не у людей и не для людей!» — ужасается Макс С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

«Это как же удалось увести у государства почти миллиард рублей?! Это же баснословная сумма! За такое надо сразу к стенке!» — считает Макс С.

Часть людей полагает, что только избавившись от засилья коррупционеров во власти, российскому государству удастся заметно повысить благосостояние народа России.

«Ну вот и считайте, что в сухом остатке у нас чуть ли не половину бюджета такие поганые коррупционеры везде у кормушки забирают. Если бы мы кратно сократили их количество, то Россия была бы одной из самых богатых стран мира, вернее, её народ», — поделился своим мнением Максим Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что во время специальной военной операции России на Украине особенно кощунственными выглядят попытки коррупционеров сбежать из родной страны, прихватив с собой огромную сумму народных денег.

«Конечно, до полного выяснения обстоятельств и доказательств вины, ему вменяемой, не хочется осуждать. Но! Если это всё-таки он виновен в хищении, то это просто верх наглости и бесчинства (как удар в спину), учитывая, в какое непростое время живём. И наказание должно быть суровое, сродни госизмене, подрыву экономической безопасности страны. Ведь каждая копейка нужна в бюджете! А уж куда эти деньги направить, так дыры залатать много где нужно, начиная с состояния дорог и заканчивая людьми, которым требуются дорогостоящие операции и жизненно важные лекарства. Да на тот же миллиард можно организовать службу егерей, которые и будут мало-мальски следить за лесом (поджоги, незаконные вырубки и пр.)», — написал Джон С.

Напомним, 10 июня РБК опубликовал материал со ссылкой на собственный источник в силовых структурах и источник, знакомый с материалами дела, согласно которому Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 17 дней бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. По имеющимся данным, бывшего чиновника подозревают в хищении более 900 миллионов рублей.