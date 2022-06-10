Информация, согласно которой Украина получит официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, но пока что не известно, будет ли на нём присутствовать украинский президент Владимир Зеленский, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Клоунов пригласили для «развлекухи» на потеху публике, — считает Vlad F.

Многие пользователи пришли к выводу, что помимо просто приглашения Украину не будет ничего ждать — ни членство, ни озабоченности её положением.

«А что, на саммите некому что ли разносить напитки и уборкой заниматься?» — задаётся вопросом Олег Б.

«Знаем уже, плавали. Укрепление приверженности коллективной обороны от всех угроз, оказание поддержки странам-партнёрам, солидаризация и прочая чепуха. Ничего нового не ждёт Киев на этом саммите», — уверена Любовь Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные приглашения выглядят уже словно издевательство над Украиной, которая, забыв про гордыню, пытается всеми силами залезть в альянс.

«Как только Запад не глумится над Украиной!» — пишет Руслан С.

«Боже мой! Опять издеваются над обкуренными. На это уже смотреть невозможно», — написал Александр Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

Часть людей полагает, что НАТО Украине в любом случае не светит, но в качестве утешительного приза представителям киевского режима разрешают посидеть рядом и послушать, что взрослые дядьки обсуждают.

«Тяжёлая и унизительная участь — топтаться в чужих предбанниках», — подметила Александра Г.

«Ну сколько можно уже? Евросоюз и НАТО уже раз десять дали Украине чёткий и понятный отказ. Никто эту нищую и воюющую страну принимать в свой состав не собирается», — указывает Стас М.

Ряд пользователей указывает на то, что президент Украины будет чрезмерно рад даже такому унизительному приглашению.

«А счастью Зеленского, наверняка, нет границ. Его хлебом не корми, дай только повод выпендриться, да устроить представление перед его хозяевами», — отмечает Надежда К.

«Зеленский (или кто-то от него) на саммите по-любому всплакнёт и начнёт на жалость давить, требуя очередной помощи», — предполагает Гузель Ф.

Нашлись и те, кто отмечают, что саммиты сменяют друг друга, а территории, которые контролирует киевский режим, сокращаются день ото дня.

«Украины уже, по сути, нет. Зеленский западную часть Польше дарит, не спрашивая народного согласия. Восточную и южную у него Россия сама забирает. Что по итогу у него останется? Киев? И как долго он там намеревается сидеть? Его окружение ведь не может вечно терпеть. Деньги заокеанские рано или поздно закончатся», — предупреждает Татьяна З.

«Пока Киев пытается заручиться западной поддержкой, Россия кусочек за кусочком возвращает под свой контроль украинскую землю. Поэтому чем больше будет таких саммитов, на которые будут отвлекаться нацисты, тем лучше для нас. Пускай ездят по заграницам, на спецоперацию России это никакого влияния не оказывает», — указывает Николай В.

Напомним, 10 июня агентство Europa Press опубликовало материал, согласно которому Украина получит официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, но пока что не известно, будет ли на нём присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. Отмечается, что приезд главы украинского государства зависит от развития конфликта на Украине и возможности выехать за пределы страны.